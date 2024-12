Polícia Civil de Canela prende três criminosos, recupera veículo roubado e fecha ponto de drogas

A Polícia Civil de Canela realizou uma operação bem-sucedida na manhã e tarde desta segunda-feira (23), resultando na prisão de três criminosos em flagrante e na recuperação de um veículo roubado. A ação policial foi desencadeada após a equipe tomar conhecimento de um roubo ocorrido na madrugada do mesmo dia.

Segundo as investigações, a vítima foi abordada em sua residência por um indivíduo armado durante a madrugada de segunda-feira. Durante o assalto, a vítima sofreu um corte profundo no rosto e teve seu veículo roubado.

Agindo com rapidez e eficiência, a Polícia Civil de Canela iniciou imediatamente as diligências para identificar e localizar os autores do crime. Como resultado da operação, três suspeitos foram presos.

O veículo da vítima foi recuperado na cidade de Igrejinha. Além disso, os policiais também apreenderam o veículo utilizado pelos criminosos para a prática do crime, um Renault Kwid.

Durante as ações policiais, foram apreendidas drogas, incluindo maconha e lança-perfume. A operação também resultou no fechamento de um ponto de drogas.

Os três criminosos foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio Estadual de Canela, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Canela reafirma seu compromisso com a segurança da população e continuará trabalhando incansavelmente para combater a criminalidade na região, atuando tanto na repressão de crimes contra o patrimônio quanto no enfrentamento ao tráfico de drogas.