Educação Financeira | Gratidão Ano Velho Feliz Ano Novo

Caro leitor, espero que seu Natal tenha sido cheio de momentos felizes em família e que o verdadeiro propósito dessa data tenha acontecido. Essa é nossa última coluna do ano e são datas que nos trazem sempre muita reflexão, das promessas que fizemos e não conseguimos cumprir, das metas que alcançamos e dos sonhos que queremos realizar no próximo.

O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida, lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer.

Depois de um ano tão difícil não deveríamos nos cobrar tanto, viver uma vida equilibrada é a chave da qualidade de vida indiferente da esfera que for, financeira, amorosa, espiritual, profissional, saúde, lazer, familiar, tudo é uma roda e as engrenagens precisam funcionar sincronizadas para girar com eficiência.

Não devemos deixar de fazer as reflexões, porém ficar tristes com as conquistas que não vieram não será um motivador para iniciar um novo ciclo, precisamos focar no que temos de melhor, nas competências e habilidades que precisaremos desenvolver para chegar lá. Não adianta você desejar investir dinheiro, se não tiver o mínimo de educação financeira para construir a segurança que é o primeiro degrau, faz sentido para você?

Por outro lado, não adianta usar amarelo, comer lentilha, pular ondinhas e desejar um monte de feitos para o próximo ano que não sejam viáveis, isso só vai te frustrar, metas precisam ser alcançáveis para realizar os objetivos.

Toda nova etapa deve ser comemorada, ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não traz felicidade para nossas vidas e assim obtemos mais espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível.

Que este novo ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim já temos o suficiente para conseguirmos todo o resto. Independentemente dos desafios que possam surgir, saiba que Deus está no controle e que Ele tem um propósito para cada passo que você der. Boas festas com muitas bênçãos para você e para toda a sua família. Nos vemos em 2025!