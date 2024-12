Hortênsias Garden, na Rua Torta em Gramado, tem jardins temáticos, esculturas gigantes e inspiração em Dubai

Gramado, na serra gaúcha, ganha um novo atrativo turístico que promete encantar visitantes de todas as idades. O Hortênsias Garden, inspirado no famoso Miracle Garden de Dubai, abre as portas nesta semana, na Rua Torta, coração da cidade.

Com mais de 400 metros quadrados, o empreendimento oferece um verdadeiro espetáculo visual, com uma variedade de flores, esculturas gigantes e cenários instagramáveis. A entrada é gratuita, convidando todos a se conectar com a natureza e os espaços do local.

O Hortênsias Garden é um convite à imersão em um mundo mágico e único em Gramado. Ao chegar pela Rua Torta, o visitante é recebido por imponentes corações revestidos de flores, baldes gigantes transbordando flores e espaços que evocam o universo dos contos de fadas.

Um dos destaques é a carruagem de Cinderela, com três metros e meio de comprimento, que promete encantar crianças e adultos. O novo empreendimento conta ainda com esculturas gigantes de um Elefante de três metros de altura e um Urso de cinco metros de altura. Já o Jardim de Hortênsias é um espaço para relaxar e apreciar a beleza das flores.

O som ambiente e os aromas cuidadosamente escolhidos para uma experiência sensorial, além da iluminação especial, que é utilizada à noite, criam um ambiente mágico e convidativo.

Um Estúdio de fotos profissional no local é opção para todos os visitantes que pretendem fazer o registro da visita.

O Hortênsias Garden é uma iniciativa do empresário Gabriel Costa e investidores. Segundo ele, o empreendimento “busca oferecer uma nova opção de lazer para os visitantes de Gramado, com perfil lúdico e único na Serra Gaúcha quando o tema são cenários instagramáveis”.

O empreendimento em Gramado abre ao público diariamente das 8h30 às 22h30 e os diretores esperam receber, inicialmente, cerca de mil visitantes ao dia.

SERVIÇO

Hortênsias Garden Gramado

Rua Torta/Gramado- RS

Entrada gratuita

Aberto diariamente das 8h30 às 22h30.

Mais informações: @snapsharegramado