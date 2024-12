Incêndio destrói casa na véspera de Natal em Gramado

Na noite de 24 de dezembro, um incêndio destruiu uma residência localizada próximo ao restaurante Garfo e Bombacha, no limite entre Canela e Gramado.

O Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado para atender a ocorrência por volta das 20h45, após já ter controlado um princípio de incêndio causado por um botijão de gás com válvula defeituosa em outro ponto da cidade.

Segundo informações preliminares, o incêndio na residência pode ter sido provocado de forma intencional. Há versões que apontam para uma briga familiar ou para uma tentativa de cobrança de dívida relacionada a drogas. No entanto, as causas exatas ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A casa foi completamente destruída pelas chamas, e os moradores, que não estavam no local no momento do incêndio, perderam todos os seus bens. O casal, que residia no imóvel, é conhecido na região como trabalhador e dedicado, e familiares afirmam que não possui qualquer ligação com o tráfico de drogas.

Amigos e familiares estão organizando doações para ajudar as vítimas a recomeçar. Uma vaquinha online foi criada e quem desejar ajudar pode contribuir com móveis, utensílios e roupas.

Vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/5270125

Contato para doações:

Isadora: (54) 99909-9260

Fabiano: (54) 99615-9126