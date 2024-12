Prefeitura de Canela constrói casas para reforçar segurança em escolas municipais

A Prefeitura de Canela, em parceria com a Secretaria de Educação e o Comando da Brigada Militar, implantou o Programa Casa Funcional, uma iniciativa que visa reforçar a segurança em escolas municipais por meio da presença de policiais residindo nos arredores das instituições de ensino.

Foram construídas casas pré-fabricadas de madeira nas escolas municipais Noeli de Azevedo e Souza (Santa Marta),Barão do Rio Branco (Saiqui), Dante Bertoluci (São Luiz), Ernesto Dornelles (Boeira), Bertholdo Oppitz (São Lucas), João Alfredo (Sesi) e complexo esportivo do bairro Chacrão. As unidades habitacionais possuem dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, além de área de serviço, oferecendo conforto e praticidade aos policiais e suas famílias.

Investimento e execução

O projeto, realizado pela empresa Modular Construção Comércio e Serviço Ltda., contou com um investimento de R$ 921.776,24, financiado com recursos municipais. A escolha por casas pré-fabricadas garantiu agilidade e eficiência na execução, atendendo rapidamente à necessidade de maior segurança nas comunidades escolares.

Como funciona o Programa Casa Funcional

Idealizado pelo Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria de Educação e o Comando da Brigada Militar, o programa estabelece que as casas sejam cedidas aos policiais por meio de um Decreto Lei Municipal. A gestão das residências está sob a coordenação da Secretaria de Educação, com apoio do MOCOVI – Mobilização Comunitária de Combate à Violência.

Os policiais residentes terão como missão principal atuar como elo entre as escolas e a Brigada Militar, fortalecendo a segurança e promovendo maior interação com a comunidade escolar. Eles não têm a função de atendimento direto a ocorrências, mas sim de dar suporte inicial e encaminhar demandas aos policiais de serviço. Além disso, sua presença no local já inibe possíveis delitos e contribui para a tranquilidade no ambiente escolar.

Objetivos do programa

O Programa Casa Funcional busca:

Garantir moradia digna aos policiais e suas famílias.

Reforçar a sensação de segurança nas escolas municipais.

Inibir atos de vandalismo e delitos nas proximidades das instituições de ensino.

Fortalecer o vínculo entre a Brigada Militar e as comunidades locais.

Proporcionar uma integração mais efetiva entre os docentes e as forças de segurança.

Atualmente, o programa conta com sete casas funcionais e pretende expandir ainda mais essa iniciativa nos próximos anos.

Compromisso com a segurança e a educação

“A construção dessas casas é uma ação concreta para reforçar nosso compromisso com a segurança e a valorização da educação. Estamos investindo em um ambiente mais protegido para nossos estudantes e aproximando as forças de segurança da comunidade escolar,” afirmou o prefeito Constantino Orsolin.

Para o comandante da Brigada Militar de Canela, Capitão Dill, o programa é um avanço significativo na segurança pública do município. “A presença de policiais nas escolas não só fortalece a sensação de segurança, como também aproxima as forças de segurança da comunidade. Esse vínculo é fundamental para prevenir delitos e promover um ambiente escolar mais tranquilo. É uma iniciativa que demonstra o compromisso de Canela com a segurança e a qualidade de vida dos seus cidadãos,” destacou.

O programa Casa Funcional demonstra como ações integradas entre poder público, segurança e comunidade podem transformar o ambiente escolar em um espaço ainda mais seguro e acolhedor.