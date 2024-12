Um mergulho de corpo e alma no mundo dos vinhos

O Museu do Vinho – Gramado abriu as suas portas ao público oficialmente na sexta-feira (20). Imprensa, criadores de conteúdo digital, autoridades municipais e representantes do trade turístico viveram uma jornada única pelo mundo da bebida milenar. O espaço está localizado na Avenida das Hortênsias, nº 5365 – Loja 02 (Subsolo), no bairro Carniel e funciona diariamente das 09 às 17 horas.

A experiência é autoguiada em um ambiente dedicado à história e à cultura do vinho. O visitante é envolvido por um uma exposição histórica que conta os principais capítulos do vinho no país e ainda combina tradição, educação e degustação. Mais que um museu, é um atrativo imperdível que fortalece o turismo nacional, valorizando o terroir gaúcho e conectando visitantes ao universo dos vinhos.

O empreendimento proporciona uma imersão na história e na cultura da enologia. “O visitante vai encontrar uma exposição sobre a jornada milenar, sobre os últimos oito mil anos, um pouco sobre ciência e saúde e o quanto os vinhos fazem bem à saúde, ao coração, enfim, ao rejuvenescimento. Depois falamos um pouco sobre as sensações do vinho, aromas, cores e texturas”, revela o proprietário do museu, o empresário e sommelier, Jonas Lüdcke.

“Ainda a história brasileira, o vinho nos últimos 500 anos. É uma visita cheia de cultura, cheia de história, cheia de riquezas, inclusive sobre a nossa regionalidade, sobre o vinho, na Serra Gaúcha”, ressalta ele.

No museu, o visitante além de conhecer a história da bebida milenar também é apresentado aos melhores rótulos do Sul do Brasil fabricados na região de Altos Montes em Flores da Cunha e proximidades, onde está concentrada a maior produção de vinhos do país e também da Região de Bento Gonçalves e Vale dos Vinhedos, a capital nacional do vinho.

12 VINÍCOLAS

Na enoteca do museu, estão à venda acessórios e artigos relacionados à enologia e ao consumo de vinhos. A loja conta com uma adega composta por rótulos nacionais produzidos por 12 vinícolas, em especial vinhos finos: Del Piero, Ravanello, Valduga, Salton, Laurentis, Luiz Argenta, Salvatore, Aurora, Giaretta, Santa Augusta, Jolimont e Halberth.

“Desde que estou no turismo há quase uma década, sempre sonhei em ter e oferecer uma experiência. E o vinho? Porque o Rio Grande do Sul é o berço do vinho. Eu amo turismo, eu gosto de experiências, de gerar memórias, e o vinho é uma grande oportunidade. Eu me sinto muito honrado, como gramadense, trazer para Gramado, o Museu do Vinho Brasileiro, o Museu do Vinho Nacional”, explica Lüdcke.

Uma degustação orientada de vinhos é a última etapa do passeio pelo Museu do Vinho, e o visitante ainda recebe uma taça de vidro personalizada inclusa no ingresso. Conduzida por experientes sommeliers, a atividade coloca à prova vinhos do Sul.

O atrativo turístico também tem espaço para degustação de charcutaria e venda de taças especiais. Mais informações em www.museudovinhogramado.com.br e no Instagram @museudovinhogramado.

