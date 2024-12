Opinião Forti | Renovar, Inovar e dar Esperança 

Eu pensei em fazer uma coluna meio estilo retrospectiva, como já fiz em outras oportunidades. Foi um 2024 intenso. Diria que um pouco pesado. Passamos por mais algumas provações, principalmente causadas por um desastre natural. As consequências ainda são sentidas, de forma física, psicológica e financeira. Pessoas se foram, lares se foram, empresas se foram. Quem fica segue na batalha, tentando conforto, tentando se alentar e tentando olhar um horizonte positivo para 2025. É o que precisamos.

Que 2025 seja o ano da renovação. Renovação que vimos como um recado das urnas, com pessoas novas assumindo cargos eletivos impostos pela população. Que estas pessoas entreguem luz e alento através de novas ideias, novas bandeiras e o fim de velhas e ultrapassadas políticas. Terão uma multidão de fiadores ao seu lado. Gente que cansou de ver discursos cansados e rasos. Gente que sabia que nossa comunidade podia ter muito mais do que tem. Gente que olhava tantos espaços que tinham vida e estavam literalmente largados a “Deus dará”. Gente que queria participar, mas era alijada de processos sabe-se lá por quê. Gente que quer mais cultura, mais entretenimento, mais natureza, mais eventos, mais gastronomia e que quer empreender, quer fazer e quer inovar.

Ah, inovar. Fui no Co-Pilot, o Chat GPT da Microsoft, e pedi uma frase legal sobre inovar e ele me ajudou nessa. Lá vai: “Inovar é criar o novo a partir do desconhecido, transformar desafios em oportunidades e dar vida a ideias que moldam o futuro.” O Chico aqui da Folha, em plena pandemia, inovou. Pegou um desafio quase que desesperador e criou a oportunidade da qual ele colhe frutos. O Portal da Folha é referência. Sempre sem precisar de sensacionalismo, sem vender rifa duvidosa, fomentando esporte, entrevistando de forma corajosa personalidades da cidade e dando voz ao contraditório. Assim como a Folha, outras tantas empresas e pessoas inovam e fazem o diferente aqui na região. E sim, elas precisam do poder público. Ele é um agente que está intimamente ligado a tudo. E o que ele pode fazer? Facilitar os processos para as empresas. Diminuir o tempo para abrir uma empresa, desburocratizar o processo interno, digitalizar documentos, criar aplicativos para otimizar a relação entre poder público e o cidadão. Isso é inovar e assim precisa ser feito. Quando vejo o futuro prefeito sair do lugar comum e buscar pessoas que não são óbvias ao meio para trabalhar ao seu lado, eu preciso saudar a iniciativa. Pode dar errado? Até pode. Mas é mais fácil torcer por gente como Rafael Carniel, Frozi, Maria Gorete, Doncato, Adriel Buss, Ismael Viezze e Fabiano Faes, para citar alguns.

E é aí que entra a esperança. Esperança de que 2025 seja um ano bonito e de paz. Um bonito onde o verde de Canela se confunda com cores dadas a prédios que hoje estão pichados ou largados de mão, como o Teatrão, Centro de Feiras e a Casa de Pedra. Que o sol brilhe e reflita em espaços que sejam minimamente renovados, como o Parque do Palácio ou na nossa Praça João Correa. Que tenhamos paz para andar em um trânsito que seja mais organizado e menos caótico, com um asfalto minimamente em condições. Que possamos cobrar das pessoas certas quando isso não ocorrer, sem que nesse caso a gente pareça culpado por efetuar essa justa cobrança. Só queremos um pouco de cor, um pouco de harmonia e paz. Quem sabe assim a gente possa seguir adiante e se unir enquanto comunidade. Essa é a minha real esperança.

Um grande 2025 para todos vocês, seus familiares e seus próximos! Que seja um grande ano, vocês com certeza merecem!