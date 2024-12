Ônibus turístico pega fogo em Canela na Estrada do Caracol

Um ônibus de turismo que realiza passeios em Canela e Gramado foi consumido por um incêndio na manhã deste sábado (28), por volta das 10h50min. O incidente ocorreu na Estrada do Caracol, próximo à rótula com a RS-235.

As chamas, iniciadas na parte traseira do veículo, foram combatidas por funcionários da empresa e populares até a chegada dos Bombeiros de Canela. Apesar do susto, não houve vítimas. O número de passageiros a bordo no momento do incêndio ainda não foi confirmado.

Através de nota, a empresa responsável pelo atrativo, se manifestou:

Nota à imprensa – Comunicado Bustour

Informamos que o incidente ocorrido hoje (28.12) com um dos veículos da linha Bustour resultou exclusivamente em danos materiais ao veículo. Felizmente, todos os passageiros e a equipe estão bem e não sofreram nenhum tipo de ferimento.

Mantemos procedimentos rigorosos de manutenção preventiva e corretiva e faremos a apuração criteriosa para identificar as causas da falha mecânica ocorrida.

As linhas do BusTour continuam a operar normalmente e nossas equipes estão à disposição para esclarecimentos adicionais.