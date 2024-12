Governador Eduardo Leite: “Esse é o Natal de um ano em que nós fomos colocados à prova”

O Governador assistiu ao Nativitaten e deixou uma mensagem de final de ano.



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, prestigiou o Nativitaten do dia 23 de dezembro. Ele foi recebido pelo vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, e pela presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, e acompanhou o espetáculo ao lado da sua família.



“O Natal é muito especial, é o momento em que se reúne a família, em que a gente busca inspiração para um novo ano que vai se aproximando, mas esse Natal tem uma característica muito especial para os gaúchos, porque é o Natal de um ano em que nós fomos colocados à prova, na nossa capacidade de superar desafios, então ele tem uma conotação toda especial”, declarou Leite, na cidade desde o dia anterior, quando acompanhou os trabalhos decorrentes da queda de um avião de pequeno porte, tragédia que vitimou 10 pessoas.



Para o líder estadual, devido às adversidades enfrentadas em 2024, a alma dos gaúchos foi muito tocada, e a solidariedade do povo brasileiro foi excepcional. “Por isso, celebrar, aqui na nossa Serra Gaúcha, em Gramado, que é símbolo do Natal para o Brasil inteiro, é algo muito marcante, é muito gratificante ver os turistas visitando e se encantando com o evento”, ponderou.



Homenagem

Com lotação máxima, o Nativitaten do dia 23 começou de um jeito diferente, com o mestre de cerimônias do espetáculo convidando o público a fazer um minuto de silêncio em respeito e homenagem às vítimas do acidente aéreo do dia anterior. Na mensagem de abertura do show, o tom foi de reflexão: “Acontecimentos como este nos obrigam a enfrentar os dilemas da vida em momentos de reflexão. Que o espírito fraternal do Natal possa nos consolar na união, na fé e na esperança. Desejamos que o poder da arte possa confortar nossos corações esta noite”.