Noite de Réveillon do Natal Luz terá ‘O Grande Desfile de Natal’ e show de samba

A última noite de 2024 será de programação intensa no Natal Luz de Gramado. Às 20h acontece ‘O Grande Desfile de Natal’, um dos principais shows desta temporada, que ocorre na Avenida das Hortênsias no centro da cidade.



No palco da Rua Coberta, a partir das 22h, Hally & Banda Virou Samba fazem apresentação gratuita e, excepcionalmente nesta terça-feira, o acendimento das luzes será às 23h50 na Rua dos Arcos. Logo em seguida, às 23h59, acontece a contagem regressiva para a virada de ano e à meia-noite queima de fogos com duração de 8 minutos.



A programação também inclui atrações gratuitas durante a tarde na Vila de Natal (Praça das Etnias) e na Rua Coberta.