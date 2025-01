Prefeito Nestor Tissot e Vice-Prefeito Luia Barbacovi tomam posse para o mandato 2025/2028

O prefeito reeleito Nestor Tissot e o vice-prefeito Luia Barbacovi foram empossados nesta quarta-feira (1º) para o mandato 2025/2028. A cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores de Gramado e também marcou a nomeação dos titulares do primeiro escalão do governo municipal, incluindo a Procuradoria-Geral do Município e diversas secretarias.

Na mesma solenidade, os vereadores eleitos Carlos Foss, Lucas Roldo e Jeferson Moschen também tomaram posse e devem assumir, em breve, funções no Executivo, como a Sub-Prefeitura da Várzea Grande e as Secretarias de Esporte e Saúde.

Durante seu discurso, Nestor Tissot ressaltou a responsabilidade de assumir o Executivo gramadense pela quarta vez. “O time está montado para reiniciarmos um novo trabalho, com uma equipe de pessoas capazes e comprometidas com Gramado. Nossa intenção é ter uma harmonia muito grande com a Câmara, uma parceria de diálogo e construção. Tenho certeza que vamos demonstrar muito trabalho e aguerrimento pelos próximos anos, entregando uma cidade cada vez melhor para os nossos moradores e visitantes”, declarou.

Luia Barbacovi também destacou o reconhecimento obtido nas urnas. “Após três mandatos, recebermos essa avaliação positiva de quase 80% da população nas urnas significa um reconhecimento pelo trabalho de todas as nossas equipes. Vamos seguir com a coragem de tomar a frente e fazer de Gramado uma cidade referência no país e no exterior”, afirmou.

Integrantes do 1º escalão nomeados: