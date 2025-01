Sábado, dia 4, tem tenor Alexandre Borges e Coro Vozes de Gramado na programação do Música na Estação, na Rua Coberta de Canela

O primeiro sábado de 2025 tem programação musical na Estação Campos de Canella, a Rua Coberta de Canela. Num oferecimento de Fante – Vinhos, Sucos e Destilados, e realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Música na Estação apresenta Coro de Vozes de Gramado com participação especial do tenor Alexandre Borges, às 15 horas do dia 4 de janeiro. A comunidade canelense e visitantes mais uma vez tem oportunidade de aproveitar momentos de lazer, diversão e convívio fraterno, num espaço nobre, agradável e bem localizado, integrando a proposta de ser Canela Cultura o Ano Todo. O espetáculo é oferecido gratuitamente ao público, que pode curtir mais uma tarde de sábado ao som de belas interpretações.

O Coro Vozes de Gramado reúne cantores que admiram e se dispõe a estudar com dedicação a boa música. Surgiu a partir do festival Gramado in Concert, quando cantores de vários coros reuniram-se com o objetivo de cantar com a orquestra Sinfônica de Gramado, mas como são inúmeros os eventos, estendeu seu repertório para participar dos espetáculos do Natal Luz: Nativitaten, Illumination, árvore cantante, operetas e concertos com a OSG no município, na região e também em Porto Alegre. Entre as apresentações, destacam-se no teatro São Pedro, na Festa da Colônia, na Semana Farroupilha, no Festival de Gastronomia, no Festival de Cinema e no Festival de Outono da Secretaria de Cultura, ou seja, se apresenta em eventos diversos, como no projeto Música na Estação, em Canela. A diversidade das idades dos cantores faz dele um coro inovador em suas apresentações. Além de cantores formados em música, conta com o apoio de profissionais do mais alto nível para aulas periódicas aos integrantes. A música que emociona e toca o coração, move o mundo de forma positiva. Música é vida.

Alexandre Borges – Divulgação Coro Vozes de Gramado – Foto Simone Rossa

Alexandre Borges – Divulgação

Para a apresentação de sábado, o repertório terá: I Can see clearly now (Johnny Nash), Surgem Anjos (Edward Shippen Barnes), White Christmas (Irving Berlin), Gabriel’s Oboe (Ennio Morricone), Panis Angelicus (César Franck), Ó, Noite Santa (Adolphe Adam), Joy to the World (Isaac Watts), Jingle Bell Rock (Joe Beal & Jim Boothe), I´m Yours (Jason Mraz), Fly me to the moon (Frank Sinatra), Hallelujah (Leonard Cohen), Boas Festas (Assis Valente) e Feliz Navidad (José Feliciano). Não bastasse o talento e carisma que marcam os embalos musicais do Coro, na apresentação do dia 4 ainda terão um reforço muito especial. Estará integrando o grupo o tenor Alexandre Borges. Natural de Caxias do Sul-RS, que iniciou sua trajetória musical em 1998, descobrindo seu apreço pelas canções clássicas junto aos Coral Spano Americano e o Coral Santa Tereza da Catedral Diocesana. Postura vocal e profundidade imprimem uma personalidade única à interpretação de Alexandre, que iniciou os estudos tendo como mentora a maestrina Ivete de Carli e seguiu aprimorando-se com professores renomados de canto lírico como Ricardo Barp (barítono), Decapolis (tenor), Cintia de Lós Santos, Laura Souza, Ver Campos e Nely Baldalf (sopranos). O passaporte para uma carreira profissional, no entanto, chegou em 2007 quando foi convidado para participar do Coral Canarinhos, de Novo Hamburgo, para ser solista em diversas apresentações natalinas por todo o estado, acompanhado da Orquestra Sinfônica daquela cidade. Desde então, trilhou uma talentosa carreira, participou da conhecida Missa Crioula de José Ramires, uma celebração católica adaptada em linguagem, ritmo, estilo e símbolos tradicionalistas gaúchos; marcou presença desde 2008 no Natal Luz de Gramado-RS, como solista do Show Nativitaten e em, 2017, da nova produção a céu aberto intitulada Reencontro de Natal, sob um repertório empolgante em um cenário grandioso. Registrou presença nos programas televisivos Ídolos, em 2013, e Programa do Ratinho, em 2015, ambos no SBT, demonstrando em rede nacional o seu talento. Ingressou, em 2015, na orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, participando das apresentações natalinas pela região.