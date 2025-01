UCS Hortênsias | Atividades, cursos e especializações para 2025

O Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul (UCS) está com inscrições abertas para uma ampla programação de cursos em 2025, incluindo atividades do UCS Sênior, cursos de inglês e especializações em diversas áreas. As opções contemplam aulas presenciais, EaD síncronas e modelos híbridos, oferecendo oportunidades para diferentes perfis e interesses.

UCS SÊNIOR – 2025

Todas presenciais

Dança Como Forma de Manter o Corpo Ativo

Segundas-feiras, das 14h às 15h30

Vida em Movimento

Segundas-feiras, das 17h às 18h30

Expressões Poéticas: Do Verso ao Corpo

Segundas-feiras, das 14h às 16h

Cérebro Ativo

Terças-feiras, das 14h às 16h

Hidroginástica Sênior

Terças-feiras, das 8h às 9h

Coral UCS Sênior

Quartas-feiras, das 14h às 16h



Fotografia Digital

Quintas-feiras, das 14h às 16h

Roda de Conversa: Diálogo e Reflexão

Quartas-feiras, das 16h30 às 17h30



Inscreva-se pelo WhatsApp: (54) 9 9909.2623

CURSOS DE INGLÊS 2025

Presenciais

Inglês Básico 1

18 de março a 17 de julho de 2025

Terça e quinta, das 18h às 19h20

Conversação em Língua Inglesa

19 de março a 16 de julho

Quarta-feira, das 18h às 19h20

PÓS-GRADUAÇÃO EM 2025

Presencial* | EaD síncrona** | Presencial digital-síncrona***

Especialização em Terapia Familiar Sistêmica*

Fevereiro de 2025 a outubro de 2026

Sextas-feiras, das 14h às 18h30; sábados, das 8h às 12h30

Terapia Familiar Sistêmica**

Fevereiro de 2025 a outubro de 2026

Sextas-feiras, das 14h às 18h30, e sábados, das 8h às 12h30

Comunicação Digital: Experiências e Práticas em Cenários Complexos**

Março de 2025 a setembro de 2026

Terças-feiras, das 19h30 às 22h30 (on-line); sábados, das 8h30 às 11h30 (aulas gravadas)

Especialização em Direito Processual Penal Contemporâneo Aplicado***

Março de 2025 a maio de 2026

Sextas-feiras, das 18h30 às 22h30 (eventualmente à tarde); sábados, das 8h às 12h

Especialização em Controladoria e Finanças**

Março de 2025 a agosto de 2026

Sextas-feiras, das 18h30 às 22h; sábados, das 9h às 13h30

Especialização em Hotelaria de Luxo***

Maio a dezembro de 2026

Segundas-feiras, das 19h30 às 22h30 (on-line), e trilhas de aprendizagem