Prefeito, vice e vereadores eleitos de Canela tomaram posse para a gestão 2025/2028 

Ato solene aconteceu na manhã desta quarta (01)

Na manhã desta quarta-feira , 1º de janeiro, no auditório da Universidade de Caxias do Sul (UCS), ocorreu a Sessão Solene de Instalação da 19ª Legislatura do município de Canela.

Os Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito, que foram eleitos no pleito de 2024 prestaram seu compromisso e já respondem como os novos líderes da cidade. Ainda foi eleita a nova Mesa Diretora da Casa Legislativa, além da composição de suas Comissões Permanentes.

No início da Sessão Solene, a vereadora mais votada na eleição, Graziela Hoffmann, foi convidada para presidir os trabalhos até a eleição da nova Mesa Diretora, que foi realizada de maneira aberta e nominal.

Com o placar de 7 votos a 4, a nova composição é a seguinte:

Presidente – Luiz Felipe Caputo

Vice-presidente – Graziela Hoffmann

1º Secretário – Lucas de Azevedo Dias

2º Secretário – Rodrigo Fleig Paludo de Abrantes Rodrigues

Após a votação o vereador Luiz Felipe Caputo assumiu de imediato a presidência da Casa. Com todas as autoridades já devidamente empossadas, os vereadores compuseram as Comissões Permanentes e definiram que a Mesa Diretora figure como a Comissão Representativa da Casa.

A solenidade encerrou com o pronunciamento do vice-prefeito Gilberto Tegner e do prefeito Gilberto Cezar.

Após a sessão, em ato na Prefeitura, Gilberto Cezar deu posse aos secretários municipais.