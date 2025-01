Educação Financeira | Start no 2025

Caro leitor, passado os festejos de início de ano, momentos em que muitas vezes aguardamos com ansiedade, principalmente após um ano tão pesado como foi 2024. Muitas mensagens entrando o tempo todo, redes sociais lotadas de gente feliz, sem problemas, com dinheiro, saúde e felicidade. Uma das postagens que gostei muito falava sobre PREOCUPAÇÃO. Segundo o dicionário significa “ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral”.

Em vários momentos me peguei preocupada com as tarefas que não consegui cumprir, me questionando se estou educando bem meus filhos, se tenho sido boa filha, mãe, esposa, amiga, profissional. Preocupada com os negócios, com os problemas que muitas vezes nem meus são. E principalmente com coisas que não vão mudar absolutamente nada se me pré ocupar ou não com elas.

Como minha amiga e analista existencial Debora Correa ressalta muito bem, o passado já não existe mais, o futuro também não aconteceu e o que nos resta é pensar no presente. Se ao invés de lamentar o que ocorreu trazendo depressão ou ficar pensando incessantemente no que não aconteceu e que causa ansiedade, o melhor é viver.

Aqui entra outra frase só que agora da amiga e profissional incrível Lisi Berti, do ESTAR PRESENTE. Não foi uma nem duas vezes que ao longo do ano eu me perdi sem saber em que papel era mais importante naquele momento, um ano que no meio do caos, problemas de saúde, empresa sem movimento, clientes que precisavam ainda mais de mim, sem recurso financeiro para manter nosso contrato, mesmo com meus problemas segui atendendo porque para mim dinheiro é um processo não uma finalidade. No meio disso tudo, ganhei de presente de Deus meu segundo tesouro, minha filha que nasceu em junho. Com mil coisas, não consegui me entregar e estar presente como deveria em cada situação e por isso me critiquei e me cobrei de mais, a ponto de sentir fortemente os sintomas da depressão.

Me comprometi com tantas mudanças para esse ano novo, a primeira me preocupar menos com coisas que não são importantes, principalmente com a opinião de gente chata e que não agrega e a segunda estar verdadeiramente presente em cada momento que estiver vivendo, tenho certeza que tudo ficará mais leve. Desejo um ano com menos preocupação e mais presença para você também!