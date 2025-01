Em dezembro, preços médios dos combustíveis sobem na Região Sul, aponta Edenred Ticket Log

Apesar dos aumentos, a região se mantém como a mais barata do País para abastecer com ambos os tipos de diesel

O mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, revelou que, em dezembro, todos os combustíveis apresentaram aumento em seus preços médios no Sul, em comparação com novembro. A gasolina na Região Sul foi comercializada a R$ 6,21, registrando um aumento de 0,32% em comparação com o mês anterior.

Já o etanol teve alta de 0,67%, chegando ao preço médio de R$ 4,48 em dezembro. O diesel S-10 teve aumento de 1,16%, sendo vendido a R$ 6,10; e o diesel comum, comercializado a R$ 6,01, registrou alta de 1,01%. Mesmo com as altas, o Sul seguiu como a região do País com ambos os tipos de diesel mais em conta.

“Entre todos os estados brasileiros, o Paraná foi o que apresentou a menor média de preço para o diesel S-10 (R$ 6,08), já Santa Catarina teve a menor média de preço para o diesel comum (R$ 5,97). Se o diesel da região é o mais barato do País, para quem utiliza o etanol no Sul, o cenário é diferente. O litro do biocombustível é R$ 0,21 mais caro na região do que a média nacional. Mesmo assim, o etanol, quando comparado à gasolina, foi considerado economicamente mais vantajoso no Paraná e em Santa Catarina. Vale ressaltar também que a escolha pelo etanol vai além da questão financeira, já que se trata de uma opção mais sustentável por emitir menos poluentes na atmosfera e contribuir para uma mobilidade de baixo carbono”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.