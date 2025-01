Emater Gramado recebe veículo zero quilômetro do Governo do Estado

Carro foi entregue em reconhecimento aos serviços prestados junto às famílias do meio rural!

A Emater Gramado foi contemplada com um veículo Fiat Mobi, zero quilômetro, entregue pelo Governo do Estado em reconhecimento aos serviços prestados pelo escritório municipal junto às famílias do meio rural. A extensionista da Emater no município, Janete Basso, ressalta que o escritório de Gramado superou em 400% a meta estabelecida em relação ao número de atendimentos realizados em 2024.

Até então o escritório contava com apenas um carro, já com quase dez anos de uso. “Com este novo veículo será possível melhorar ainda mais o trabalho realizado em nossa agricultura”, projeta Janete, que recebeu as chaves do carro das mãos do governador Eduardo Leite e do vice-governador, Gabriel Souza. Também participaram do ato, que ocorreu em Porto Alegre, no final do mês de dezembro, os secretários estaduais Clair Kuhn (Agricultura) e Vilson Covatti (Desenvolvimento Rural), além do presidente da Emater, Luciano Schwertz e do coordenador da Secretaria da Agricultura de Gramado, Nilo Seewald.