Festival internacional de música XI Gramado in Concert acontece em menos de um mês

De 01 a 08 de fevereiro de 2025, Gramado/RS terá programação de música erudita gratuita e oficinas para alunos

Em menos de um mês, o festival internacional de música Gramado in Concert chega a sua décima primeira edição. Entre os dias 01 e 08 de fevereiro, o evento contará com aulas práticas voltadas para alunos e uma programação de atrações aberta ao público.

As atrações musicais acontecerão no Expogramado e na Rua Coberta, incluindo apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado, da Orquestra do Festival e do Coral do Festival, dos Grupos de Câmara selecionados pelo evento e das Orquestras convidadas.

Os Grupos de Câmara selecionados para esta edição são NewChoro (quinteto é formado por flauta transversal, violão 7 cordas, pandeiro, cavaquinho e acordeão, de Cascavel/CE), Quintisimo (quinteto é formado por vientos, flauta, oboe, corno, fagot e clarinete, de Santiago, no Chile), Cuarteto Bucaré (quarteto é formado por dois violinos, viola e violoncelo, de Montevidéu, no Uruguai) e Quinteto Hora Zero (quinteto de tango vanguardista, de Lima, no Peru).

Além dos Grupos de Câmara, o festival contará com a presença de 130 músicos da Orquestra Jovem de São Paulo, da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro e da Orquestra Filarmônica UFRGS.

Aulas e oficinas

Nesta edição, o festival contará com oficinas para alunos de Regência e Canto Coral, além de aulas para os Grupos de Câmara e Orquestras convidas. Serão nove professores atuando com a orientação dos alunos, sendo: dois professores de violino, um professor de viola, um professor de violoncelo, um professor de contrabaixo acústico, um professor de sopros/madeiras, um professor de sopros/metais, um professor de percussão e um professor de regência coral. Estes professores atuarão com a realização de aulas, ensaios de naipe e coachs de música de câmara.

Os professores anunciados para as oficinas são Paulo Bosisio (professor de violino), Elisa Fukuda (professora de violino), Peter Pas (professor de viola), Heloisa Meirelles (professora de violoncelo), Alexandre Ritter (professor de contrabaixo), Israel Muniz (professor de sopros/madeiras), Darcio Gianelli (professor de sopros/metais), Márcia Fernandes (professora de percussão) e Márcio Buzatto (professor de regência coral e Maestro do Coral do Festival). As oficinas ministradas pelos professores podem ser conferidas direto pelo site oficial do festival.

O festival também conta com a presença do pianista Eduardo Knob, dos maestros Cláudio Cruz (Maestro da Orquestra Sinfônica A do Festival) e Leandro L. Serafim (Maestro da Orquestra Sinfônica B do Festival e um dos diretores artísticos do festival). Também fazem parte da equipe Allan John Lino (também diretor artístico), Alison Seben (Coordenador de Logística), Bernardo Grings (Coordenador Pedagógico e de Apoio Artístico), Ailton Abreu (Coordenador de Música de Câmara e Arquivo) e Enya Ludmilla (Coordenadora de Secretaria).

Sobre o evento – O Gramado in Concert é um festival internacional de música que combina apresentações de grandes artistas e atividades formativas, reforçando Gramado como referência em música erudita. Em sua décima primeira edição, acontecerá entre os dias 01 a 08 de fevereiro de 2025.