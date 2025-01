Gramadotur divulga calendário de eventos para 2025

Estão programados seis grandes eventos, que devem incrementar a atração turística ao município!

A Autarquia Municipal de Turismo e Cultura Gramadotur, já nos primeiros dias do ano, promove a divulgação e confirma as datas do calendário de eventos para 2025. A presidente da entidade, Rosa Helena Volk, destaca que é extremamente importante que o trade turístico, empresários e a comunidade tenham acesso a estas informações com antecedência, para que possam fomentar seus negócios com base no calendário fornecido. “Já fizemos o lançamento do Gramado In Concert e da Vindima para que agências, hotéis e demais estabelecimentos possam formatar pacotes e promoções junto aos seus clientes”, explica Rosa Helena Volk.

Os eventos públicos contam com programação gratuita, incrementando e incentivando a vinda de turistas de diversas regiões do país e do exterior para Gramado. A Gramadotur reafirma que segue à disposição da comunidade para prestar informações detalhadas sobre os eventos e suas programações. Contatos podem ser feitos diretamente pelos e-mails eventos@gramadotur.rs.gov.br ou presidencia@gramadotur.rs.gov.br .

Estão programados seis grandes eventos para 2025: 11º Gramado In Concert (1º a 8 de fevereiro); 4ª Vindima em Gramado (14/2 a 9/3); 10ª Páscoa em Gramado (28/3 a 21/4); 34ª Festa da Colônia (30/4 a 18/5); 53º Festival de Cinema (14/8 a 23/8); e o 40º Natal Luz de Gramado (23/10/25 a 18/1/26).