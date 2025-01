Ponte construída com doações é levada pela força do Rio Caí, em Feliz

Vale do Caí – A Ponte FelizCidade, inaugurada em 12 de outubro com verba oriunda de doações da comunidade, foi levada pela força do Rio Caí nesta quinta-feira (2). As fortes pancadas de chuva que caíram em na região desde o dia 1° aumentaram o nível do rio no Vale do Caí, que submergiu a estrutura e literalmente levou parte da via. A estrutura provisória foi construída pelo Grupo Reconstruindo Conexões que esteve à frente do projeto de pontes baixas.

A ponte era a única – mesmo que provisória – ligação para veículos pesados entre as comunidades de Picada Cará e Arroio Feliz. Agora, condutores de caminhões, por exemplo, precisam trafegar cerca de 20 quilômetros a mais para o trajeto entre Feliz e Nova Petrópolis usando o percurso via Vale Real (RS-452 e BR-116) ou Bom Princípio como alternativa. Veículos leves conseguem passar pela Ponte de Ferro, no Centro de Feliz.

A queda da ponte FelizCidade também compromete a ligação com a cidade de Linha Nova por meio da RS-452 para a VRS-843, gerando impacto logístico regional. A Ponte do Bananal, no Vale Real, também ficou submersa.