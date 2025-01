Susto: ônibus do Juventude se envolve em acidente, no Paraná

Coletivo se deslocava de volta à Caxias do Sul após deixar a equipe sub-20 na cidade de Tietê, foi atingido por um veículo que invadiu a pista contrária, próximo a Curitiba

REGIÃO – O Juventude, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025, causou preocupações nesta quinta-feira (2). O time gaúcho informou por volta das 21 horas em seu perfil oficial no X que o ônibus que transportava a equipe sub-20 sofreu um acidente de trânsito.

Felizmente, segundo o clube, ninguém ficou ferido. Apenas os dois motoristas do clube estavam no ônibus. Eles estavam retornando de Tietê, no interior de São Paulo, rumo a Caxias do Sul, depois de deixar os atletas no local de concentração. Segundo informações oficiais da equipe, o coletivo “foi atingido por um veículo que invadiu a pista contrária, próximo a Curitiba.”

O Juventude não revelou mais informações sobre os funcionários, apenas que estão bem e sem ferimentos. Além disso, o clube disse que aguarda maiores informações sobre os ocupantes do outro veículo envolvido no acidente e que estão “na torcida para que estejam bem e em segurança.”