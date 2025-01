Prefeitura abre processo seletivo para contratação temporária de Monitor de Educação

A Secretaria da Administração divulgou nesta sexta-feira (03), o edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e cadastro reserva para o cargo de Monitor de Educação. As inscrições serão recebidas exclusivamente no Protocolo Geral da Prefeitura de Gramado, na Av. das Hortênsias, 2029, no período de 6 a 10 de janeiro de 2025, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Estão sendo oferecidas 35 vagas, além do cadastro reserva. A carga horária é de 30 horas semanais e o vencimento é de R$2.097,56. Para participar, é preciso ter o ensino médio completo. Os candidatos serão classificados conforme a pontuação atingida nos seguintes critérios: Tempo de experiência profissional comprovada, na área profissional do cargo, no setor público e no setor privado, participação em cursos, palestras, seminários, congressos, oficinas e workshops na área da Educação, conclusão da graduação e conclusão de pós-graduação.

O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado está publicado integralmente no site do Município de Gramado, por meio do link https://gramado.atende.net/subportal/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&file=398A090801B59AB0AC64C20581F65970F150F224&sistema=WPO&classe=UploadMidia