Espetáculos do Natal Luz são apresentados até domingo (12)

Cidade permanece decorada até o dia 19 de janeiro.

A programação do 39º Natal Luz de Gramado vai se encaminhando para o final. Nesta semana acontecem as últimas apresentações dos principais espetáculos: Nativitaten, dias 9 e 11 (quinta e sábado), e O Grande Desfile de Natal, dias 8, 10 e 12 (quarta, sexta e domingo) finalizando os shows da temporada. A Vila de Natal, localizada na Praça das Etnias, também encerra as atividades no dia 12.

Os ingressos para os últimos shows estão com 50% de desconto na compra pelo site oficial do evento – www.natalluzdegramado.com.br -, e o desconto é aplicado automaticamente. O Nativitaten é apresentado no Serra Park, enquanto O Grande Desfile de Natal, acontece na Rua dos Arcos (Av. das Hortênsias) no centro da cidade.

Decoração até 19 de janeiro – Mesmo com o fim dos espetáculos no dia 12, Gramado seguirá com o clima natalino decorando os principais pontos da cidade e acolhendo os visitantes até o dia 19 de janeiro, quando todas as atividades do 39° Natal Luz são finalizadas.

Programação dos próximos dias

ATRAÇÕES DIÁRIAS E GRATUITAS: todos os dias, das 9h às 21h, a Vila de Natal recebe visitantes na Praça das Etnias. Lá estão artesãos locais e também a Casa do Papai Noel, aberta diariamente das 14h às 20h. Diariamente também acontece o Acendimento das Luzes às 20h na Rua dos Arcos (Avenida das Hortênsias).

7 de janeiro (terça-feira)

16h: Oly, Despertando a Magia da Bondade – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Swing and Bells – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

8 de janeiro (quarta-feira)

16h: Uma História de Natal – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Christmas Carol – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

9 de janeiro (quinta-feira)

16h: Show de Mágica – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Coral Vozes de Gramado – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: Nativitaten (Serra Park)

10 de janeiro (sexta-feira)

16h: O Destino Radiante do Nariz Brilhante – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Evandro Martins – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)

11 de janeiro (sábado)

11h: Maj Duet – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

16h: Oly, Despertando a Magia da Bondade – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Orquestra de Violões de Gramado – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: Nativitaten (Serra Park)

12 de janeiro (domingo)

11h: Orquestra de Violões de Gramado – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

16h: O Natal de Anelize – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Christmas – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: O Grande Desfile de Natal (Av. das Hortênsias)