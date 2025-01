Gramado receberá R$ 33 milhões para recuperação de pontos danificados pelas chuvas

Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil contempla obras de contenção e reconstrução de trechos das ruas Emílio Leobet, Gil e Amazonas!

Nos primeiros dias de 2025, a Administração Municipal de Gramado confirma a conquista de R$ 33.185.030,83 para a recuperação de pontos do município que foram severamente danificados pelo evento climático que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado. Os recursos são provenientes do Governo Federal, sendo que o município entrará com uma contrapartida no valor de R$ 10 milhões. O Plano de Trabalho encaminhado pela Prefeitura de Gramado foi aprovado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no último dia 30 de dezembro. Já o empenho dos recursos – etapa em que o governo reserva o dinheiro para a execução do serviço – foi confirmado junto a Secretaria Municipal de Governança de Gramado no último dia do ano, em 31 de dezembro.

A verba para obras de contenção e reconstrução asfáltica estão divididas da seguinte forma: R$ 13.153.270,80 para trechos da Rua Emílio Leobet; R$ 13.382.652,23 para trechos da Rua Amazonas; e R$ 6.649.107,80 para trechos da Rua Gil. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destaca que a conquista é um mérito de toda a equipe de governo, que por meio de um trabalho técnico e de muita dedicação, entregou respostas rápidas para a comunidade, possibilitando a captação deste volume considerável de recursos. “Gramado, mais uma vez, demonstrou uma rápida capacidade de reação e grande resiliência, enfrentando os problemas de frente e buscando soluções imediatas. Parabenizo todas as Secretarias Municipais envolvidas neste processo e agora entramos em uma nova etapa, que é a reconstrução destes pontos através de obras que são extremamente complexas”, projeta Tissot, fazendo um agradecimento especial ao Dep. Federal Joel Wilhelm (PP), pelo apoio nas articulações junto às lideranças políticas em Brasília.

REUNIÕES EM BRASÍLIA E VISTORIAS TÉCNICAS

Já o secretário de Governança, Germano Junges, lembra que foram oito meses de trabalho, entre o cadastramento dos projetos e o envio de toda a documentação exigida, incluindo reuniões presenciais em Brasília e vistorias de técnicos da Defesa Civil Nacional em Gramado. “Os servidores da Governança foram incansáveis e contamos com um suporte fundamental dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, assim como da empresa BSE Engenharia, na pessoa do engenheiro Luiz Bressani. Foi um trabalho em equipe”, avalia Germano.

Com a aprovação do Plano de Trabalho e a confirmação do empenho dos R$ 33.185.030,83 por parte do Governo Federal, a Prefeitura de Gramado inicia uma nova fase, que consiste no andamento do processo licitatório visando a contratação da empresa que será responsável pela elaboração dos projetos executivos. Posteriormente, serão realizados os certames licitatórios para a execução das obras.