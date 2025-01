Jovens e adultos que queiram concluir o Ensino Médio na EAD EJA do Sesc/RS podem se inscrever até 13/01

Edital para as novas turmas tem 1.301 vagas distribuídas em 32 cidades gaúchas

Encerra na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, o prazo de inscrições às vagas do projeto de Educação à Distância para Jovens e Adultos (EAD EJA) do Sesc/RS. 1.301 vagas foram abertas para as novas turmas, distribuídas em 32 municípios gaúchos. O curso é gratuito e oferece a conclusão do Ensino Médio a pessoas que não tenham concluído os estudos no tempo regular. Também é oferecida uma qualificação profissional em Produção Cultural, que visa auxiliar o participante a se inserir no mercado de trabalho. Interessados devem acessar o site sesc.com.br/ead ou as Unidades do Sesc/RS. As aulas começarão em março.

Para cursar a EAD EJA do Sesc é necessário ter Fundamental completo, mais de 18 anos de idade e possuir renda familiar mensal de até dois salários mínimos. Comerciários e dependentes têm preferência no preenchimento das vagas. O curso tem formato semipresencial, com atividades online e encontros uma vez por semana nas Unidades. A matrícula permite, ainda, a participação dos estudantes em atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc.

As 32 Unidades que oferecem vagas para o próximo semestre são de Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Flores da Cunha, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Borja, São Leopoldo, Taquara, Torres, Tramandaí, Três de Maio, Uruguaiana e Venâncio Aires. O edital do projeto está disponível no site sesc.com.br/ead.

Educação Sesc – O Sesc/RS está presente no desenvolvimento da sociedade gaúcha desde a infância. Há 25 anos no Estado, a Escola Sesc de Educação Infantil (Sesquinho) tem 18 unidades em 17 cidades. Com o propósito de desenvolver a curiosidade, a criatividade, o senso crítico e a autonomia, a instituição possibilita a continuidade da formação com a Escola de Ensino Fundamental em Novo Hamburgo, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. No turno inverso à escola, crianças de 6 a 12 anos, podem desenvolver a criatividade e ludicidade, com uma educação integral em um ambiente seguro com o Criar Sesc, presente em 13 Unidades. Com a EAD EJA, a instituição também oferece a possibilidade de conclusão do Ensino Médio gratuitamente para jovens e adultos, a partir de 35 polos no RS.

EAD EJA 2025/01 – Sesc/RS

Polos com vagas: Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Flores da Cunha, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Borja, São Leopoldo, Taquara, Torres, Tramandaí, Três de Maio, Uruguaiana e Venâncio Aires

Período de inscrições: Até 13/01/2025

Formato de inscrição: Em sesc.com.br/ead ou diretamente nas Unidades do Sesc

Pré-requisitos: Ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e renda familiar de até dois salários mínimos