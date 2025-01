Para renovação de cadastros, Corsan até ressuscita os mortos

Seu Chico Taquara, meu falecido avô recebeu três faturas e uma visita da fiscalização!

Ia escrever uma matéria, mas como o fato aconteceu comigo e seria muito estranho escrever isso em terceira pessoa, trouxe para meu espaço de opinião.

Fato é que na última semana de dezembro recebi três contas da Corsan, aqui na redação. Todas em nome de meu falecido avô, Francisco Martins da Rocha Filho. Olhei, vi que o código da unidade consumidora não era o que está ativo e pensei: por certo um erro de sistema da Corsan. E não dei bola, rasguei as faturas.

Mas, à noite, comentei este fato com aquela menina que me governa, a Elisabete, e ela lembrou de algo que aconteceu há alguns meses (claro que ela ia lembrar né? Lembra de coisas que aconteceram há anos!).

Ela recordou que alguns meses antes, passou uma menina com uniforme da Corsan, realizando “vistorias” nos medidores. Pediu para entrar no terreno, deu umas voltas no pátio e foi embora.

Nesta semana, chegam dois funcionários de uma terceirizada, aqui no Jornal. Atendi. Me pediram para ver o hidrômetro. Levei…

– Não é esse! – disse o rapaz.

– Só tem este, amigo. – expliquei.

– Tem que ter outro. – insistiu o garoto.

Foi quando liguei os dois fatos das contas e da fiscalização e me dei conta que ele queria ver o contador desativado há mais de 30 anos. Levei ele lá!

– Agora sim, este mesmo. É neste caso vamos ter que ver como está este ramal, se não há nada ligado nele por debaixo da terra, talvez tenha que mexer na calçada, e instalar um novo hidrômetro. – disse ele, em tom quase sonolento.

Minha expressão que era serena deve ter se transformado em milésimos de segundos. A voz ficou grave, me ouricei (quem me conhece já presenciou algumas vezes esta metamorfose).

– Como é que é? Arrebentar a calçada? Gato por baixo da terra? Amigo, me desculpe a franqueza, mas vai ter que voltar aqui com ordem judicial pra levantar uma única laje. E quem te disse que quero ligar este contador? – ah, montei num porco!

– Calma, amigo, estou só fazendo meu trabalho. – disse o rapaz assustado e foi vistoriar o contador.

Aí ele, então preocupado e solicito, viu que os canos, ainda de ferro, estavam tamponados e enferrujados. O contador estava inutilizado e como não haveria necessidade de religar a unidade consumidora, foi informado no sistema e ficou o dito pelo não dito.

Sorte deles que assunto foi resolvido comigo. Se fosse com o seu Chico Taquara, duvido que se manteria a mesma tranquilidade.

Mas, aí eu pergunto: e se eu não reclamo? E se isso acontece com alguém menos atento ou instruído? Se a pessoa paga as faturas sem perceber que são diferentes?

Quantos imóveis antigos tiveram troca de contador e de titularidade em Canela? Se as pessoas pagarem as faturas, bom para a Corsan, né? Se deixarem colocar mais um medidor, mais uma unidade para faturar.

Isso tudo sem a mínima explicação do que estava acontecendo, então, fica aqui o meu alerta. Verifiquem as faturas que receberam e não deixem religar contadores sem necessidade.

Após isso, relatei o que aconteceu à Corsan. Pedi um contraponto, o qual transcrevo na íntegra, abaixo, mas que não explica absolutamente nada, afinal, nenhum dos funcionários da companhia que estiveram aqui explicaram isso.

Fiquem ligados!

Resposta da Corsan à Folha de Canela

A Corsan está fazendo uma atualização cadastral de seus clientes, por meio do programa Corsan Negocia Porta a Porta. Para isso, agentes da Companhia estão orientando moradores que não estão conectados à rede de água ou possuem débitos sobre como deverão proceder para regularizar o acesso ao abastecimento. Os funcionários trabalham identificados por crachás e uniforme da Corsan.

A atualização de cadastros é fundamental para que as informações no banco de dados da Companhia estejam corretas. Em caso de falecimento do titular do imóvel, se os familiares não tiverem interesse na continuidade do serviço, deve ser feita a comunicação à Corsan, com apresentação da certidão de óbito, para que a relação contratual seja encerrada.

Já no caso de dúvida sobre o valor da fatura, a orientação é que o cliente procure uma das lojas de atendimento da Companhia para que a situação seja avaliada e esclarecida.

A Corsan ressalta que está permanentemente disponível também nos canais de relacionamento com os clientes e recomenda que a população utilize esses meios de contato para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.

Podem ser utilizados o WhatsApp (51) 99704-6644, aplicativo Corsan (disponível no telefone celular, nas versões Android e IOS), site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual) e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.