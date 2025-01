Prefeitura de Canela se manifesta sobre problema na coleta de lixo

A redação da Folha tem recebido reclamações sobre a falta de coleta de lixo em Canela. São diversos bairros com este problema, mas, transcrevemos uma das reclamações recebidas de leitores:

“Há uma semana que estamos colocando lixo e retirando das lixeiras. Nos dias de orgânico, não passa a coleta, recolhemos, no dia do seco também não há coleta no bairro Leodoro Azevedo, na Rua Canela Amarela. O que está havendo? Vamos largar no Centro, onde há recolhimento?”

A reportagem da Folha entrou em contato com o Departamento de Comunicação da Prefeitura, o qual informou o que segue:

Informamos que o serviço de coleta de lixo passou por alterações em sua programação. De acordo com a empresa responsável pela prestação do serviço, não houve interrupção total, mas sim ajustes decorrentes de falhas mecânicas em alguns veículos, o que impactou o cronograma previsto em alguns pontos da cidade.

Estamos trabalhando para regularizar a situação e estimamos que o serviço retorne ao funcionamento pleno dentro de aproximadamente 24 horas.

Agradecemos a compreensão de todos.