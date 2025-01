Rodeio Crioulo Nacional de Canela: tradição, cultura e celebração gaúcha

Canela se prepara para viver quatro dias de intensa celebração da cultura gaúcha com o 40º Rodeio Crioulo Nacional, que ocorre de 9 a 12 de janeiro, no Parque de Rodeios Saiqui.

Com uma programação diversificada, o rodeio contará com mais de 20 competições campeira, entre elas tiro de laço, gineteada, prova de rédeas, duelo de prendas e o laço tradicional Origens.

Nas competições artísticas, que ocorrem no domingo, 12, há disputas de declamação, gaita piano, interpretação vocal, entre outras.

O Parque Saiqui foi preparado para oferecer conforto e praticidade ao público. A estrutura conta com áreas de camping equipadas com banheiros, mini mercado e muita sombra natural, criando um ambiente ideal para visitantes e competidores aproveitarem o evento. Sócios do CTG Querência podem adquirir lotes por R$ 400, visitantes por R$ 1.000, enquanto competidores das provas Dupla Oficial ou Taça Cidade têm acesso gratuito ao camping.

Além das competições, a programação inclui bailes que prometem animar as noites do evento. JJVS comandará o fandango na quinta-feira, seguido por Candieiro e Estação Fandangueira na sexta-feira e, encerrando com chave de ouro, Os Mateadores, no sábado. Os ingressos para os fandangos custam R$ 35 antecipados e R$ 60 na hora.

A praça de alimentação oferecerá uma ampla variedade gastronômica, com pratos típicos campeiros e lanches rápidos. Já a movimentada “rua do comércio” reunirá produtos, promovendo uma experiência única de compras.

Mais do que um evento esportivo, o Rodeio Crioulo Nacional de Canela é um símbolo de união, tradição e orgulho cultural, que celebra as raízes gaúchas e fortalece os laços de amizade.

Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (54) 3282-2666.

O evento é uma realização do CTG Querência, com o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores de Canela.