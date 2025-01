Mestre Gramadense recebe homenagem internacional e tem trajetória contada em livro sobre as artes marciais

O mestre de artes marciais Gustavo Sartori Schneider alcançou mais um marco em sua brilhante trajetória. Em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele recebeu o diploma de Mestre Internacional e teve sua história de vida e dedicação às artes marciais imortalizada no livro “Grandes Mestres das Artes Marciais”.



Gustavo Sartori Schneider nasceu em Gramado e há 30 anos é praticante de artes marciais. Formado em bacharelado em turismo e hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, além de ser faixa preta 6° Dan de Taekwondo, é graduado faixa preta 2°Dan de Hapkido Um Yang Kwan e faixa preta Lakan 1°Dan em Arnis Kali (Arte Marcial Filipina). Influenciado na infância pelos seriados japoneses e filmes de ação e lutas, foi no Karatê seu primeiro contato com as artes marciais aos oito anos de idade, já aos 12 anos Gustavo conheceria o Taekwondo, fato este que mudaria completamente a sua vida.



Desde jovem, teve que aprender a se virar e trabalhar duro para buscar aquilo que queria, sua trilha marcial foi difícil e muitas vezes complicada durante todo este período, a falta de recursos financeiros e a falta de tempo devido ao trabalho o impediam muitas vezes de participar dos exames de faixas e campeonatos da modalidade.



Perseverança é a palavra que poderia descrever a trajetória vitoriosa do Mestre Gustavo, palavra aprendida e repetida nas aulas, a qual faz parte do Espírito do Taekwondo. Ainda na faixa vermelha o jovem professor já sabia onde queria chegar e começou ali a ensinar Taekwondo para outros alunos e trilhar seu próprio caminho.



No âmbito esportivo, como atleta, Gustavo conquistou mais de 100 títulos em diversas competições estaduais, nacionais e internacionais, como professor e educador, foi criador e Idealizador do Projeto Social “Guerreiro da Pena e da Paz” que leva atividades de Taekwondo a centenas de crianças em Gramado, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Através do atendimento de contra turno em escolas públicas do município, o projeto atende cerca de 350 crianças e adolescentes da cidade.



Reconhecimento e Impacto Social

A homenagem recebida na Assembleia Legislativa de São Paulo é um reflexo do impacto positivo que o trabalho de Gustavo e da Secretaria de Esporte Lazer causa na comunidade. Seu empenho à frente do projeto social “Guerreiro da Pena e da Paz” tem transformado vidas e inspirado jovens a buscarem seus objetivos.



Lucas Roldo, Secretário de Esporte e Lazer de Gramado, parabenizou Gustavo pela conquista e destacou a importância desse reconhecimento para o esporte gramadense: “A trajetória do Mestre Gustavo é um exemplo para todos nós. Sua dedicação às artes marciais e seu compromisso com a comunidade são inspiradores. Essa homenagem é um merecido reconhecimento por tudo que ele tem feito por Gramado”.



Currículo de um Campeão

O currículo de Gustavo Sartori Schneider é repleto de títulos e conquistas, que demonstram sua excelência nas artes marciais:



• Faixa Preta 6° Dan de Taekwondo WTF Kukkiwon 05323963

• Faixa Preta 2° Dan de Hapkido Um Yang Kwan

• Faixa Preta 1° Dan de Arnis Kali (International Arnis Kali Association)

• 9x campeão Estadual de Taekwondo

• 3x campeão da Copa Sul Brasil de Taekwondo

• 4x campeão da Copa MERCOSUL de Taekwondo

• Campeão Intercontinental de Taekwondo 2011

• Tetra Campeão Brasileiro de Taekwondo 2014 / 2016 / 2017 / 2019

• Bicampeão da Copa América de taekwondo 2016 / 2023

• Campeão da Copa MERCOSUL 2016

• Campeão da Copa Um Yang Kwan de Hapkido 2013

• Campeão Absoluto da Copa Um Yang Kwan de Hapkido 2013

• Bronze no 8° Campeonato Internacional de Hapkido na Coréia do Sul 2013

• Campeão no 12° Campeonato Internacional de Hapkido na Coréia do Sul 2022