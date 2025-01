Novo estacionamento do Hospital Arcanjo São Miguel entra em fase de sinalização das vagas

A ampliação do estacionamento do Hospital Arcanjo São Miguel está em reta final de execução. A obra, acompanhada de perto pelo prefeito Nestor Tissot, já passou pelas etapas de pavimentação e instalação de canaletas e, agora, está recebendo a pintura viária para sinalização das vagas.

O próximo passo será a instalação da iluminação pública e das cancelas, garantindo acesso controlado pela rua João XXIII, que liga diretamente à Avenida das Hortênsias. Essa iniciativa busca oferecer mais comodidade aos usuários, além de contribuir para a melhoria da mobilidade urbana na região.

A ampliação do estacionamento é resultado direto da aquisição do hospital pelo poder público, cujo pagamento foi concluído em dezembro do último ano. “Estamos entregando uma infraestrutura que beneficia tanto os pacientes quanto toda a comunidade. É uma demonstração de que estamos priorizando a saúde e o bem-estar da nossa população”, destacou o prefeito Nestor Tissot.