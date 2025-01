Operação contra fraudes no turismo: Polícia Civil divulga resultados das buscas

A Polícia Civil de Gramado e Canela realizou uma operação conjunta na terça-feira (8) para desarticular um esquema de fraudes na venda de ingressos turísticos. A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de busca em Gramado, Canela, Caxias do Sul e São Paulo, com apreensões significativas.

Resultados preliminares:

Gramado e Canela:

4 carros;

R$ 3,5 mil em espécie;

Ingressos de parques;

Celulares e máquinas de cartão.

Caxias do Sul:

2 carros;

1 jet ski;

Máquinas de cartão;

5 armas de fogo.

São Paulo:

1 Range Rover Evoque;

1 arma e munições;

Cartões de crédito e cheques;

Ingressos de parques de Gramado;

Celulares.

Os itens apreendidos serão analisados para identificar outros envolvidos e ampliar as investigações.

A Polícia Civil alerta os turistas a adquirirem ingressos apenas por canais oficiais ou agentes credenciados, garantindo a segurança das compras.