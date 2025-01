Polícia Civil realiza operação conjunta contra fraudes no turismo em Gramado e Canela

Na manhã desta terça-feira (8), as Delegacias de Polícia de Gramado e Canela realizaram uma operação conjunta no âmbito de uma investigação que apura um esquema de fraude na venda de ingressos para atrações turísticas nas duas cidades, com foco especial em parques temáticos e restaurantes locais.

Sob a coordenação da Delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, a operação teve como objetivo desmantelar uma associação criminosa dedicada à falsificação e venda ilegal de ingressos turísticos. O esquema envolvia motoristas de aplicativos e agentes de turismo não credenciados que abordavam turistas, oferecendo ingressos a preços atrativos. Os ingressos, no entanto, eram adquiridos de forma fraudulenta, causando prejuízos tanto aos turistas quanto aos estabelecimentos turísticos da região. Os pagamentos eram frequentemente realizados via PIX para contas de terceiros, configurando a fraude.

Durante a operação, que contou com a participação de 50 policiais civis, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, distribuídos da seguinte forma: 1 no Estado de São Paulo, 2 em Caxias do Sul, 2 em Canela e 7 em Gramado. Além disso, valores nas contas-correntes dos suspeitos foram bloqueados, visando interromper o fluxo financeiro da associação criminosa e ressarcidas as empresas vítimas.

Durante as buscas, foram apreendidos ingressos e documentos que serão analisados pela investigação policial.

Agências e sites que atuam na venda de ingressos, de modo regular, também são vítimas do grupo criminoso, pois em grande parte dos casos acabam suportando o prejuízo das ações criminosas.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informa que o órgão policial já havia feito operação similar em 2022. Com o retorno das fraudes, as Delegacias de Polícia das duas cidades passaram a investigar novamente os suspeitos, com a devida prioridade em razão da importância do turismo na região.

O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, Delegado de Polícia Regional, que acompanha os trabalhos realizados, ressalta que se trata de importante trabalho de repressão qualificada a grupo criminoso que vinha causando grande prejuízo ao trade turístico, especialmente a parques e restaurantes, além de turistas lesados, trazendo abalo à credibilidade do setor.

A ação policial desta quarta-feira é a primeira etapa da investigação, que seguirá monitorando os suspeitos de forma permanente e agora aprofundada com as provas obtidas durante as buscas.

A Polícia Civil reforça a orientação para que turistas adquiram ingressos e vouchers exclusivamente através de canais oficiais e agentes credenciados, garantindo assim a segurança e a validade dos mesmos.