1º Batalhão Turístico apresenta resultados de 2024

Foram mais de 1600 prisões, 71 mil pessoas abordadas e 33 kg de drogas apreendidas

A Brigada Militar, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), apresenta os resultados realizados pela Corporação na região, no ano de 2024, destacando os números de prisões e apreensões e principalmente a redução de índices criminais em relação ao ano de 2023.

O 1º BPAT é responsável pelo policiamento ostensivo de seis municípios: Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis e Picada Café. Ao todo foram atendidas durante o ano 6.994 ocorrências, abordadas mais de 71 mil pessoas e fiscalizaram 42 mil veículos. O resultado foi 1.602 prisões, 137 prisões de procurados /foragidos, 43 armas apreendidas, 33 quilos de drogas retiradas das ruas e 135 traficantes presos.

Cabe destacar a redução considerável dos índices criminais, fruto do trabalho diuturno dos Policiais Militares nas ruas. Números que já são consideráveis baixos em relação ao número de moradores locais que somados ao grande fluxo de turistas e visitantes, que anualmente passam pela região, tornam ainda mais relevantes:

Homicídio: -37,5%

Roubo a pedestre: -27,3%

Roubo a residência: -28,6%

Roubo de veículo -12,5%

Furtos: -12,1%

Major Claudia Maldaner, comandante do 1º BPAT, reflete os dados e o trabalho desenvolvido em 2024: “Os resultados são a soma de vários fatores, destaco o envolvimento, empatia e empenho dos policiais militares que diuturnamente estão nas ruas executando nossa missão constitucional de preservação da ordem pública. As ações de policiamento também foram expandidas e os resultados operacionais estão visíveis a todos. Importante salientar o envolvimento de toda a comunidade regional em um assunto tão importante como a segurança pública, já que trata-se de um segmento do turismo”.

GRAMADO: Zero homicídios

Os números do município de Gramado foram extremamente positivos: nenhum homicídio ocorrido no ano, assim como também não houve roubo a estabelecimento comercial. Os números da cidade sempre são extremamente baixos, mas ainda houve redução em 2024:

Roubo a pedestre: -28,6%

Roubo a residência: -50%

Roubo de veículo: -26,3%

Furto em veículo: -31,6%

Em 2024 a Brigada Militar atendeu 2.673 ocorrências em Gramado. Mais de seis mil pessoas abordados e quase quatro mil carros fiscalizados. Ao todo 523 prisões, 7,3 quilos de drogas apreendidas e sete armas retiradas das ruas.

Total de prisões: 523

Procurados/foragidos: 22

Prisões por furtos: 27

Prisão por tráfico de drogas: 39

Drogas apreendidas

Maconha: 6,9kg

Cocaína: 328 gramas

Ecstasy: 86 comprimidos

Pés de maconha: 22

CANELA: 24,6 quilos de drogas e 22 armas apreendidas

No município de Canela os índices se mantiveram estáveis, apesar de não haver uma redução, também não houve aumento na maioria dos números criminais. Os furtos reduziram em 7%, roubo a pedestre reduziu em 14%, roubo a residência houve uma ocorrência.

Os Policiais Militares atenderam mais de três mil ocorrências durante o ano, 6,6 mil pessoas abordadas e quase três mil veículos fiscalizados. Ao todo 24,6 quilos de drogas e 22 armas apreendidas.

Total de prisões: 647

Procurados/foragidos: 70

Prisões por furtos: 73

Prisões por receptação: 12

Prisões por roubo: 10

Prisão por tráfico de drogas: 78

Drogas apreendidas

Maconha: 21,6 kg

Cocaína: 2,6kg

Crack: 461 gramas

Ecstasy: 525 comprimidos