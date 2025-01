Cara de Mau realiza ação “Volta às aulas dos marujinhos”

Com o mote “Nosso maior tesouro é a educação”, Cara de Mau realiza novamente a campanha “Volta às aulas dos marujinhos”.

Durante todo o mês de janeiro, parte do valor arrecadado com o jantar nas pizzarias temáticas, tanto em Gramado quanto na capital,será revertido para a compra de material escolar.

A meta é produzir 1,2 mil kits com os itens básicos necessários, como caderno, lápis, lápis de cor, giz de cera, borracha, entre outros. Posteriormente, tudo será doado para crianças em situação de vulnerabilidade das cidades de Gramado, Canela e Porto Alegre.

Anualmente, Cara de Mau promove a campanha “Volta às aulas dos marujinhos”. O objetivo é fomentar o desejo nos clientes a se engajarem em ações beneficentes e, principalmente, incentivar as crianças a estudarem. “Acreditamos que elas se sintam mais motivadas quando recebem o material escolar novinho, enviado com carinho e empatia”, declara a família Scur Dalateia, proprietária do empreendimento, que completa: “A ação representa só um pouquinho do que todas as crianças merecem: respeito e condições dignas para um aprendizado eficiente”.

Os kits da “Volta às aulas dos marujinhos” serão entregues em fevereiro, antes do início do ano letivo, pelos diretores e gerentes do Cara de Mau, na companhia dos famosos e divertidos piratas.

