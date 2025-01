Educação Financeira | Cabeça cansada não pensa: aprenda a descansar

Caro leitor, espero que seu início de ano esteja sendo ótimo, alguns estão trabalhando, outros entraram em férias e a diferença entre as duas situações pode afetar o resultado de todo o ano dessas pessoas. Pois as que não priorizam descansar, possivelmente vão ter que lidar com o cansaço mental.

O cansaço mental pode afetar o nosso bem estar físico, fazendo com que a exaustão seja sentida. Da mesma forma, cansaço físico ou estresse prolongado podem resultar nesse quadro, afetando processos cognitivos importantes, como a concentração, o raciocínio lógico e a memória.

Esse cansaço pode ser causado por diversos fatores, especialmente se estivermos enfrentando situações de estresse prolongado, ter dificuldade de se concentrar em tarefas importantes ou perder o interesse em atividades de que normalmente gostamos. Para mim o sintoma mais claro de cansaço mental é quando tenho dificuldade de fazer raciocínio lógico e a sensação de cansaço extremo quando tenho que pensar em coisas simples, parece que a cabeça buga provocando até falta de memória.

O trabalho é um causador natural de estresse que pode vir associado a excesso de tarefas, a dificuldades de relacionamento interpessoal, bem como insatisfação com a empresa ou com a própria profissão. Outro estressor é a falta de dinheiro, talvez o maior de todos.

Precisamos fazer pausas voluntárias, para que não seja necessário fazer pausas involuntárias, causadas por alguma doença ocupacional. Depois de vários meses trabalhando manhã, tarde e noite, senti a necessidade de pausar, para poder “limpar” a cabeça de pensamentos ruins e dar espaço a coisas boas, abrir portas para novas ideias, porque como digo lá na headline da coluna, cabeça cansada não pensa. Também chamo essas pausas de afiar o machado, é preciso parar e descansar para poder seguir com muito mais folego, vitalidade e vontade.

Foi tão bom descansar, depois de um tempinho com a cabeça mais leve comecei a me dar por conta de coisas bem básicas que tenho negligenciando como, as noites mal dormidas, que infelizmente fazem parte da rotina das mamães com bebês, alimentação sem qualidade, falta de atividade física, nenhum lazer e poucas pausas para o descanso. Então, após identificar os causadores principais do meu cansaço mental, porque cada um tem os seus próprios gatilhos, listei eles como prioridade para reorganizar e conseguir chegar nos meus objetivos para 2025.

Agora que você já entendeu que é importante descansar para ajudar a resolver os seus problemas, pense comigo, será que as férias que você não tira, ou as horas a mais que trabalha para resolver os problemas financeiros, estão de fato tirando você de onde está? Priorize seu descanso, priorize você!