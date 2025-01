Gramado | Republicanos oficializa repasse de R$ 350 mil para a saúde

Comitiva do partido esteve na Prefeitura para confirmar a destinação do recurso, por meio de uma emenda parlamentar do senador Hamilton Mourão!

O prefeito Nestor Tissot, o vice-prefeito Luia Barbacovi e o secretário de Governança, Germano Junges, receberam no final da tarde de quarta-feira (8), no Paço Municipal, a visita de uma comitiva do partido Republicanos de Gramado. Estiveram presentes a vereadora Dra. Maria de Fátima, o vereador Roberto Cavallin e o presidente da sigla no município, André Caliari. Na ocasião, foi oficializado o repasse de R$ 349.977,00 para investimentos em equipamentos nas UBS’s – Unidades Básicas de Saúde de Gramado, por meio de uma emenda parlamentar do senador Hamilton Mourão.

O prefeito Nestor Tissot agradeceu a destinação do recurso, que já está nos cofres do município, reforçando o compromisso dos poderes Executivo e Legislativo com a cidade. “Qualidade de vida e desenvolvimento são nossas prioridades. Este recurso será fundamental para melhorar os serviços de saúde, sempre pensando no bem-estar da nossa comunidade”, disse Tissot.