Jolimont coloca região das Hortênsias entre as principais rotas do enoturismo e apresenta atrações especiais na colheita da uva

Tours Safra e Festa da Vindima estão entre as atividades da vitivinícola localizada em Canela. Empresa recebe cerca de 200 mil turistas por ano, e oferece atrativos como pisa da uva, piqueniques e degustações durante os 12 meses

Só poderia ser da única vinícola gaúcha a oferecer a pisa da uva o ano todo uma gama tão completa de atrações para quem quiser desfrutar da vindima na Serra Gaúcha. É o que a Vitivinícola Jolimont, localizada no Morro Calçado, a cerca de 10 minutos do Centro de Canela (RS), oferece aos milhares de turistas que visitam o Estado no período mais festivo da região, que está entre os principais destinos do Brasil.

A programação da Jolimont terá o Tour Safra em todos os sábados de janeiro. A experiência imersiva no mundo do vinho começa com um passeio instrutivo pelos parreirais e inclui taça e chapéu, além de uma lembrança personalizada da pisa das uvas para levar para casa. O ápice das atividades turísticas durante a colheita será a realização da primeira edição da Festa da Vindima, no dia 1º de fevereiro, com almoço com vista para os parreirais, com assado típico regado a vinho e espumante. Os ingressos para as atividades podem ser adquiridos presencialmente ou no site da vinícola.

Além dos atrativos especiais do período mais perfumado e colorido na Serra Gaúcha, a Jolimont permanece de portas abertas com as demais experiências que são realizadas durante todo o ano. Tours Jolimont e Premium, Pisa das Uvas, piqueniques e outros passeios guiados seguem no cardápio de atrações da vinícola que chega a receber até 200 mil turistas por ano.

Primeira edição da Festa da Vindima da Jolimont ocorre dia 1º de fevereiro, com almoço de assado típico regado a vinho e espumante.

Crédito: Divulgação

O CEO da Jolimont, Wagner Manetti Motta, destaca a importância do enoturismo para a empresa, que está na terceira colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor. O executivo diz que, mais do que números ou cifras de faturamento, a Jolimont tem como norte proporcionar experiências inesquecíveis às pessoas e propagar a democratização do consumo de vinho no país.



“É justamente por esse motivo que aproveitamos o período de colheita para ampliarmos as nossas atrações e mostrarmos na prática como ocorre a transformação da uva em vinhos, sucos e espumantes de altíssima qualidade. Também é importante dizer que a vindima é uma verdadeira festa para todos que estão envolvidos com ela e é isso que queremos passar aos visitantes com as atrações neste período”, propõe o CEO.

OPÇÕES DE ENOTURISMO NA VINDIMA



Atrações especiais

– Tour Safra Vindima Jolimont

Em todos os sábados de janeiro, das 9h às 18h, é uma experiência imersiva no mundo do vinho que começa com um passeio instrutivo pelos parreirais, guiado pelo responsável em mantê-los verdinhos e garantir a safra farta da Vitivinícola Jolimont, detalhando como a colheita é realizada. Inclui taça e chapéu personalizados, edição limitada Vindima 2025, além de uma personalização da pisa das uvas para levar para casa. Em caso de chuva, a programação ocorre normalmente. O acesso será de acordo com a ordem de chegada na vinícola. Último tour inicia às 16h45. Valor: R$ 300.

– Festa da Vindima Jolimont

Dia 1º de fevereiro será realizada Festa da Vindima Jolimont, com almoço ao ar livre embaixo dos parreirais, com assado típico regado a vinho e espumante. Será uma tarde inesquecível, de mesa farta, proporcionando um assado em fogo de chão, uma tradição dos especialistas da região da Serra Gaúcha. A música ao vivo vai conduzir essa experiência de aproximadamente 5 horas de duração, em um momento perfeito para apreciar a vista mais deslumbrante de Canela. Inclui uma taça e um chapéu personalizados, edição limitada Vindima 2025. O evento ocorre das 11h até as 16h, e em caso de chuva será reagendado. Ingressos antecipados à venda por R$ 360.

Atrações permanentes

– Pisa das Uvas

Durante o ano todo é possível realizar a pisa das uvas e ainda desfrutar de passeio imperdível, com música ao vivo e vista para o Vale do Morro Calçado. Inclui lembrança da experiência para levar para casa. Em caso de chuva, a visita ocorre normalmente. Valor: R$ 89.



– Piquenique Jolimont

Experiência em meio à natureza junto ao mirante da Jolimont e a vista encantadora do Morro Calçado. Inclui cesta de piquenique com delícias locais para duas pessoas, que pode ser acompanhada por um vinho ou espumante. Disponível todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados, das 9h até as 16h30. O passeio tem duração estimada de até 3 horas, mas os visitantes são livres para permanecer no local pelo tempo que desejarem. A experiência não pode ser realizada em dias de chuva e o acesso será de acordo com a ordem de chegada. Valor: R$ 129.

– Felsen Beer Tour + Tour Jolimont

Possibilidade de conhecer duas experiências diferentes e mergulhar no mundo dos vinhos e das cervejas.

No Tour Jolimont, em Canela, será possível conhecer todo o processo de produção dos vinhos e espumantes premiados e degustar alguns dos rótulos mais famosos marca, acompanhados de sucos, harmonização com charcutaria local. A experiência está disponível todos os dias da semana, mediante agendamento, das 9h até as 16h30, com duração da visita em torno de 1h30.

No Felsen Beer Tour, em Gramado, é possível conhecer a fábrica, aprender sobre a história e o processo produtivo da cervejaria. A visita inclui degustação de sete estilos de cerveja. O horário de funcionamento é das 9h às 22h, sem necessidade de agendamento. Valor: R$ 228 ou na compra online R$ 218.

– Tour Premium

Passeio exclusivo com no máximo oito pessoas, visitação guiada por um sommelier especializado pelas caves da vinícola e degustação harmonizada de espumantes e vinhos Reserva e Gran Reserva, além de iguarias em porções individuais, uma taça de cristal, uma caneta e um moleskine. Disponível de segunda a sábado, a duração da visita é de cerca de 1h30, com dois horários por dia, às 10h e às 14h30. Valor: R$ 340 ou na compra online R$ 290.

Jolimont oferece durante todo o ano a pisa das uvas.

Crédito: Rodi Goulart



Sobre a Vitivinícola Jolimont

Com 76 anos de história, a Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do país e figura na terceira colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor. A marca atua exclusivamente com a venda direta ao consumidor final, possuindo e-commerce, 17 lojas na região das Hortênsias e um quiosque no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre.

São mais de 70 produtos no portfólio, com rótulos de destaque internacional e premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou pelas redes sociais @jolimontvinicola.