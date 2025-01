Luau contra o Câncer une solidariedade e música em benefício de Nayara Hoffmann e Jackeline Quadros

Ação solidária busca ajudar duas amigas a enfrentarem os desafios do câncer.

No domingo, 12 de janeiro, o Bonatto’s Canela abre suas portas para o “Luau contra o Câncer”, um evento beneficente em apoio a Nayara Hoffmann e Jackeline Quadros. As duas amigas enfrentam diagnósticos de câncer e contam com a solidariedade da comunidade para custear tratamentos e despesas médicas.

O luau começa às 17h, na Rua Paul Harris, 135, em Canela, e contará com apresentações de Juliano Bolfe, Rafaela Kaliandra e Jardel Ramos, Rossano Cantor, Fabiano Azevedo e banda, Kedson e Fernando, DJ Jean Marcelo, Naiara Garcia e Arlan Cardoso, além do Grupo Sem Apego. A sonorização ficará a cargo de Jiuliano JK. O ingresso custa R$ 15, e todo o valor arrecadado com a venda das entradas será destinado às duas.

A luta de Nayara e Jackeline

Nayara Hoffmann, fotógrafa de 34 anos conhecida por sua paixão pela profissão, precisou se afastar de seu trabalho devido ao impacto causado pelos tumores neuroendócrinos – uma forma rara de câncer que afeta as células do sistema neuroendócrino – que afetam seu pâncreas e estômago. Desde o diagnóstico, Nayara já passou por múltiplas cirurgias, incluindo uma recente em dezembro de 2024, que deixou sequelas intestinais severas. Além disso, ela enfrenta paralisia facial e dificuldades de dicção, desafios que não só impactam sua saúde, mas também a acompanham ao longo de sua vida, trazendo o peso do preconceito. Atualmente, ela depende de ajuda para continuar o tratamento, sendo encaminhada com urgência ao Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, para dar continuidade aos cuidados médicos.

Jackeline Quadros, de 30 anos, foi diagnosticada em 2023 com câncer de colo de útero. Ela enfrentou três transfusões de sangue, seis ciclos de quimioterapia, 25 sessões de radioterapia e quatro de braquiterapia. Atualmente, Jackeline realiza fisioterapia pélvica e enfrenta sequelas, incluindo uma trombose que exige acompanhamento médico constante.

Participação da comunidade

O “Luau contra o Câncer” é um gesto de solidariedade e apoio, oferecendo uma chance de ajudar Nayara e Jackeline em suas lutas contra o câncer.

Mais do que um evento musical, a iniciativa busca mobilizar a comunidade para ajudar duas mulheres que enfrentam desafios significativos em suas batalhas contra o câncer.

Serviço

Evento: Luau contra o Câncer

Data: 12 de janeiro (domingo)

Horário: 17h

Local: Bonatto’s Canela – Rua Paul Harris, 135, Canela/RS

Entrada: R$ 15