Novotel Canela inaugura novo marco em hospitalidade na Serra Gaúcha com abertura prevista para 2026

A Serra Gaúcha está prestes a ganhar um novo símbolo de sofisticação e conforto com a abertura do Novotel Canela, primeiro empreendimento da Rede Accor na região. Com a inauguração prevista para o ano que vem, o empreendimento da CommandInvest chega para redefinir os padrões de hospitalidade, combinando infraestrutura de alto nível com serviços personalizados. O Novotel Canela oferecerá experiências que vão desde momentos de relaxamento em sua piscina aquecida e sauna até uma experiência de vinhos premiados em um espaço externo especialmente projetado para criar um ambiente de personalidade e exclusividade.

Além da hospedagem tradicional, o hotel será integrado a flats de luxo, atendendo tanto famílias e casais em busca de lazer quanto viajantes de negócios que valorizam conforto e produtividade. Com uma gestão focada em personalização, comandada pela CommandHouse – empresa da CommandInvest, os hóspedes poderão contar com serviços premium como concierge, motorista particular, experiências gastronômicas refinadas e até uma charutaria exclusiva, reforçando o compromisso de entregar uma estadia única.

Outro diferencial será a conexão do empreendimento com a cultura serrana. O design dos ambientes, a gastronomia e até a curaria da carta de vinhos foram pensados para refletir a essência da região, mesclando ingredientes e tradições locais com o padrão internacional da Rede Accor, maior rede hoteleira do Brasil. “Essa integração cultural se somará ao conforto e ao cuidado nos detalhes, criando uma atmosfera acolhedora e específica”, explica a CEO da CommandInvest, Márcia Almeida.

Com infraestrutura completa que inclui brinquedoteca, área fitness de alto padrão e um restaurante internacional, o Novotel Canela ainda se destaca pelo design contemporâneo, que valoriza a natureza e o estilo de vida serrano. A proposta é oferecer bem-estar em cada espaço, com ambientes amplos e elegantes, projetados para proporcionar conforto e relaxamento. “Nossa expectativa é que o empreendimento se torne não apenas uma referência em hospitalidade de luxo, mas também um marco cultural na região. Desde o atendimento até o momento do checkout, cada detalhe pensado será para surpreender os hóspedes e criar uma conexão emocional que os motivo a retornar”, explica a executiva. Segundo ela, o empreendimento está em sua última fase de vendas com previsão de entrega para janeiro de 2026.