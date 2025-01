Opinião Forti | Adeus, Meu Amigo

Essa é uma coluna de despedida. Confesso que até fico meio perdido em dar tchau para alguém que ficou íntimo a mim nos últimos meses. Admito que, no início, não achei que nossa proximidade fosse durar. Te via de relance, parecia que tu nem ia fincar raízes por aqui. Mas foste crescendo, criaste uma forma imponente e foste notado por todos. Na minha rotina, te “admirava” diariamente. Falava em ti para os meus amigos mais chegados até que perdi a vergonha. Te citei na rádio, escrevi sobre ti na minha coluna, falei abertamente sobre o teu tamanho nas redes sociais. Eu ia no Gallas e tu estavas ali. Eu desviava o trajeto para ir ao trabalho e te admirava. Tu eras vizinho da antiga casa do Doutor Valente. Pensei em te perguntar até se vai sair um prédio ali (cá entre nós, é claro que vai, né!). Hoje, estava vindo para escrever minha coluna e a Rodolfo Schlieper estava trancada. De longe, vi que tu estavas sendo tampado. Por dias, semanas e meses, nutri uma relação particular com um buraco gigantesco que se formou no asfalto dessa importante via central da nossa cidade. Hoje, me despeço desse ícone de diâmetro incerto, mas que representou muito da indignação não só minha, mas de boa parte da população. Provavelmente, terei outros relacionamentos tóxicos como este (existem vias como a Paul Harris, Padre Cacique e a Martinho Lutero para me incomodar), mas a simbologia que representou esta “cratera” que se formou na Rodolfo diz muito sobre o trabalho que a secretaria de obras precisará desenvolver. Manutenção, investimento e muita vontade serão necessários.

Turma Nova

Aos poucos, novos nomes vão se somando ao primeiro escalão do governo municipal da cidade. Fico muito feliz em ver gente como Manuela Obino, Bruna Cardoso, Anne Grahl Muller, Cézar Prux, Gabriela Cézar, Gabriela Leidens e Jaison Remonti envolvidos com o projeto do prefeito Gilberto Cézar. Novos nomes, novas ideias e, com certeza, muita motivação. Em algum momento, receberão críticas e terão que lidar com isso. É parte do processo. Mas desejo o melhor para todos eles, principalmente por conhecer a índole dos mesmos!

O Mark, o Elon e a Real

A discussão do momento é a mudança de postura do dono da Meta, Mark Zuckerberg, em relação à checagem das postagens nas redes sociais de sua propriedade, leia-se Facebook, Instagram e WhatsApp. Como Elon Musk fez quando assumiu o X, ex-Twitter, a Meta vai se utilizar do sistema de fact-check feito pelos próprios usuários que acabam se autorregulando. O X tem defeitos e o sistema antigo da Meta também tem. Não existe perfeição e também existe viés de ambos os lados, que sejamos claros. Zuckerberg tenta, com essa manobra, também se alinhar a Donald Trump, que vai dar as cartas nos Estados Unidos nos próximos anos, além de corrigir muita coisa que não vem dando certo nas redes sociais da Meta. A ver como serão os próximos meses nas redes sociais. A histeria já começou.

Se olharmos para a nossa aldeia, já vimos muita coisa acontecer. Já vimos rede social mostrar verdades que veículos tradicionais não tinham coragem de mostrar. Já vimos gente se dizendo jornalista usar redes sociais para se dar bem em cima de quem só queria ajudar (isso no formato que muita gente adorava de checagem). Já vimos gente que se diz muito inteligente tomar ruim de gente que mal sabe escrever seu nome e por aí vai.

Meses atrás, presenciei um debate onde uma figura pública contestava a Operação Cáritas porque a mesma prejudicava o movimento de Canela. O problema era a Operação e não os queridos que foram os “responsáveis” pelas denúncias. E teve quem corroborou. Então, a gente pode discordar do Elon, do Mark, do Trump ou de quem quiser. Mas não podemos nunca discordar daquela máxima frase: “A burrice é invencível!”

Temperatura Elevada

Clima quente internamente falando no MDB. A nova bancada não está nada unida, segundo diversas informações que vêm de dentro da câmara, o que já pode ser notado na votação para a mesa diretora da casa, quando Leandro Gralha votou na chapa vencedora presidida por Felipe Caputo. Muitas arestas a aparar. Falando em MDB, quem está deixando o partido após mais de 20 anos é o ex-vereador Luciano Melo.