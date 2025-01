Rodeio de Canela encanta público e participantes 

O Rodeio Crioulo Nacional de Canela, que começou na última quinta-feira, 9, e se estende até domingo, 12, tem se consolidado como um marco no tradicionalismo gaúcho, atraindo uma multidão de entusiastas e concorrentes. O evento combina provas campeiras e artísticas emocionantes e uma rica programação cultural, encantando moradores e turistas.

Nesta sexta-feira à tardinha, um dos momentos mais aguardados é a primeira classificatória das gineteadas, modalidade que sempre atrai olhares atentos e muita torcida, ocorrendo logo após a cerimônia oficial de abertura na cancha de gineteada Arena Polaco Feijó. O momento contará com a presença de autoridades locais, representantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho e da patronagem do CTG Querência, além da gestão de peões e prendas, enaltecendo a quadragésima edição do evento.

O Parque de Rodeios Saiqui se transformou em um animado centro de convivência, com famílias e amigos acampados, fortalecendo laços e celebrando as tradições gaúchas. O espaço oferece integração e conforto, com infraestrutura adequada para receber visitantes de diferentes regiões.

Hoje o baile será animado pelo Estação Fandangueira e Candiero e amanhã, Os Mateadores encerram a programação social.

No domingo, último dia do evento, as disputas campeiras e artísticas prometem encantar o público até o encerramento. Além das provas, fandangos e momentos de confraternização são destaques, reafirmando o rodeio como um espaço para celebrar a cultura gaúcha em sua plenitude.

A 40ª edição do Rodeio Crioulo Nacional de Canela é organizada pelo CTG Querência, com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores, consolidando-se como uma das maiores festas tradicionalistas da região.

Crédito foto: Diego Santos