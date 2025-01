Feirinha de Canela participa de edital com projeto de cultura indígena e etnoturismo

Apoie o Projeto Cultura Indígena e Etnoturismo e contribua para o fortalecimento da cultura local e o desenvolvimento do turismo sustentável em Canela.

A Associação da Feirinha de Canela está promovendo uma importante iniciativa que busca valorizar a cultura indígena e impulsionar o etnoturismo na região. O Projeto Cultura Indígena e Etnoturismo foi inscrito no edital de Emendas Parlamentares da deputada federal Denise Pessôa e precisa do apoio da população para avançar nas etapas do processo.

A cada 25 votos recebidos, o projeto ganha um ponto extra, o que pode ser determinante para sua continuidade. É importante ressaltar que cada pessoa pode votar uma única vez, utilizando seu CPF.

O cacique Kaingang, Maurício Salvador, fez um pedido especial à comunidade: “Amigos e parentes, votem para conseguirmos valorizar ainda mais nossa cultura”, reforçando a importância da participação popular na causa.

A proposta da Feirinha é da área Cultural, mas também vai dar início ao Etnoturismo em Canela e região, que é o formato de turismo para quem busca conhecer os povos originários dos destinos, informa Dani Reginatto, presidente da Feirinha de Canela.

A votação para apoiar o projeto pode ser realizada diretamente no site do edital, https://participa.denisepessoa.com.br/projeto/cultura-indigena-e-etnoturismo. Mais informações também estão disponíveis no Instagram da Feirinha (@feirinhacanela) e no perfil da comunidade Kaingang (@kaingangcanela).