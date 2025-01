Prefeitura de Gramado abre processos seletivos para contratação de Motorista e Operador de Máquinas

A Prefeitura de Gramado abre nesta segunda-feira (13) as inscrições para dois processos seletivos que visam a contratação de Motorista I, Operador de Máquina Leve e Operador de Máquina Pesada. As inscrições serão recebidas exclusivamente na Prefeitura de Gramado (Av. das Hortênsias, nº 2029, bairro Centro), até o dia 17 de janeiro. Saiba mais sobre as vagas:

Motorista I – O cargo é de 40 horas semanais e o vencimento é de R$ 3.422,63. Para participar, é preciso ter o ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria D e demais critérios expostos no Anexo III do edital.

Operador de Máquina Leve – O cargo é de 40 horas semanais e o vencimento é de R$ 3.738,07. Para participar, é preciso ter o ensino fundamental incompleto (mínimo 4ª série), Carteira Nacional de Habilitação na categoria C e experiência comprovada de 6 meses.

Operador de Máquina Pesada – O cargo é de 40 horas semanais e o vencimento é de R$ 4.205,34 . Para participar, é preciso ter o ensino fundamental incompleto (mínimo 4ª série), Carteira Nacional de Habilitação na categoria C e experiência comprovada de 6 meses.

Os editais estão publicados no site gramado.atende.net > Secretaria da Administração > Processos Seletivos.