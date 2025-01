Princípio de incêndio mobiliza Bombeiros na noite de domingo em Canela

Na noite deste domingo (12), o Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado para atender a um princípio de incêndio em uma residência localizada na Rua Hermes Fagundes Prux, no bairro São Rafael. O chamado ocorreu por volta das 21h, mobilizando a guarnição até o local.

Ao chegar, os bombeiros constataram que as chamas tiveram início no porão da casa, especificamente em uma churrasqueira. Felizmente, a situação já havia sido controlada por populares antes da chegada da equipe, restando apenas fumaça no ambiente.

Após realizar uma vistoria detalhada, os bombeiros verificaram que os danos foram limitados a uma das paredes do porão, sem risco de novas ocorrências ou comprometimento da estrutura. A residência foi liberada em seguida.