Acidente na Rota do Sol deixa uma pessoa morta em São Francisco de Paula

O caminhoneiro transportava bobinas, perdeu o controle e saiu da pista. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local

São Francisco de Paula – Um grave acidente ocorreu no início desta terça-feira (14), na RSC-453, no Km 187, trecho da Rota do Sol, em São Francisco de Paula. A ocorrência aconteceu cerca de 15 km da localidade de Lajeado Grande.

O caminhoneiro, ainda não identificado, transportava bobinas em direção a Caxias do Sul quando perdeu o controle do veículo, saindo da pista. O homem não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu no local.

O trânsito na região esteve parcialmente bloqueado, operando em sistema de pare e siga para o atendimento à ocorrência; no entanto, já foi totalmente liberado.

Além disso, equipes de resgate, Polícia Rodoviária Estadual, Bombeiros e Instituto-Geral de Perícias atuaram no local, garantindo o atendimento adequado à situação.

Último acidente com morte registrado na Rota do Sol

No dia 15 de dezembro, uma jovem de 19 anos, identificada como Jenifer Oliveira Junior, perdeu a vida em um grave acidente de trânsito no km 155 da Rota do Sol, em Caxias do Sul.

Conforme registrado na ocorrência, o acidente envolveu uma colisão frontal entre um Voyage e um caminhão Scania P310. O automóvel, que Jenifer conduzia no sentido São Francisco de Paula – Caxias do Sul, saiu da pista. Em seguida, ao tentar retornar para a faixa, o veículo invadiu o sentido contrário e colidiu frontalmente na lateral esquerda do caminhão, conduzido por um homem.

Fonte: https://leouve.com.br/