Gramadotur e Prefeitura celebram resultados do 39º Natal Luz de Gramado

Espetáculos encerraram neste final de semana. Decoração segue até o próximo domingo (19).

O Natal Luz de Gramado, maior evento natalino das Américas, encerrou neste domingo, 12 de janeiro, a temporada de espetáculos desta edição com a última apresentação do O Grande Desfile de Natal. A decoração natalina ainda permanece na cidade até o dia 19 de janeiro.

“A emoção tomou conta dos nossos corações, hoje foi uma noite linda”, disse a presidente da Gramadotur, autarquia organizadora e realizadora do evento, Rosa Helena Volk, após o encerramento do espetáculo.

O ano foi de grandes desafios para a entidade após a calamidade que abateu o Rio Grande do Sul em maio, resultando no fechamento do aeroporto Salgado Filho, principal porta de entrada ao estado. Mas, segundo a presidente, apesar do cenário, os objetivos foram alcançados, como a retomada dos eventos e da grande movimentação turística de Gramado.

Outro destaque que trouxe resultados comemorados pela organização foi a volta da atração O Grande Desfile de Natal para o centro da cidade depois de 12 anos, reunindo milhares de pessoas pessoas a cada apresentação e gerando um grande fluxo para restaurantes e comércio da região.

“A decisão foi acertada, abrimos o coração da cidade para receber com enorme gratidão aos irmãos de todos os estados brasileiros que vieram celebrar conosco”, destaca o prefeito Nestor Tissot.

Em sua 39ª edição, o Natal Luz deu atenção especial à inclusão e ao acolhimento com a instalação de uma cabine especial para que pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista pudessem assistir aos espetáculos com conforto e segurança. “Este foi um ano especial. O Natal trouxe de volta a emoção, o acolhimento e a alegria da cidade vibrante”, disse Rosa Helena.

Segundo ela, o apoio do Conselho de Administração da Autarquia foi fundamental nas tomadas de decisões para garantir a realização desta edição do Natal Luz. “Em um momento tão desafiador para o Rio Grande do Sul, buscamos em nossas raízes a fórmula para encantar e aproximar. O encantamento do público é a prova de que a hospitalidade gramadense ainda é o nosso maior produto turístico”, avaliou Enzo Arns, presidente do Conselho de Administração da Autarquia.

“Agora, com a certeza do dever cumprido, já estamos planejando e organizando a 40ª edição do Natal Luz de Gramado, que será histórica e emocionante para todos”, conclui a presidente da Gramadotur.