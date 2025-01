Hector Studios anuncia nova série: Asdrúbal em Busca da Lenda de Machu Picchu

A série, no estilo road movie, consolida as grandes produções projetadas pelos creators da Hector, abrindo caminho para internacionalização da marca

A Hector Studios está lançando uma nova produção que promete encantar os fãs da marca. “Asdrúbal em Busca da Lenda de Machu Picchu” será a mais recente série estrelada por Asdrúbal, o carismático duende da escola de magia Ônira. Com uma trama que mistura humor, descobertas e uma boa dose de magia, a série será gravada ao longo de uma expedição de 15 dias passando por cidades icônicas da América do Sul, como Salta, Atacama, Arica, Puno, Cusco, entre outras.

Na história, os professores da escola de magia Ônira – cansados das travessuras de Asdrúbal – dão a ele uma missão especial: encontrar o lendário mel das Abelhas Fada, um ingrediente essencial para as experiências culinárias do Professor Stan. Essa busca leva o duende a embarcar em uma jornada épica até Machu Picchu, no Peru. Durante a viagem, Asdrúbal registrará suas aventuras em um diário narrado com seu humor característico, explorando as histórias, culturas e culinárias locais de cada cidade visitada.

Produção em movimento

A série será uma mistura de filmagens em locações e cenas gravadas em estúdio. Enquanto Asdrúbal explora o caminho até Machu Picchu, ele contará com a companhia do film maker Gabriel Mandela, responsável por capturar as interações dos personagens com os cenários reais. Já os professores Kines, Stan e o próprio Hector apareceram em cenas gravadas nos estúdios da produtora em Gramado.

A viagem tem o suporte da agência Trips Turismo, que criou todo o itinerário para garantir que a produção possa explorar ao máximo os destinos visitados. As filmagens também destacarão a riqueza cultural e as paisagens deslumbrantes de cada local, prometendo um show visual para o público. “Esta parceria junto da agência Trip Turismo consolida as produções da marca Hector saindo do universo da Serra Gaúcha e buscando locações de grandes cenários”, explica o CEO, Will Weber. Segundo ele, no passado havia um grande sonho com as grandes produções. “Hoje elas são realidade, alcançamos mais de 50 mil espectadores com nosso filme no youtube e esta produção junto a Trip Turismo em uma série no estilo road movie consolida nossas grandes produções com um pezinho na internacionalização da marca”, reforça.

Além de buscar o mel das Abelhas Fada, Asdrúbal aproveitará a viagem para provar pratos típicos e ingredientes coletados locais, que inspiram novas criações mágicas na escola de magia Ônira. Esses momentos prometem trazer uma mistura única de aventura e culinária, reforçando o caráter multifacetado do universo da Hector Studios.

A estreia está prevista para o canal da marca no Youtube em fevereiro deste ano. E para quem quiser acompanhar os bastidores da viagem, basta acessar @hectorstudiosbr e @duendeasdrubal