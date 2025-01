Parador Hampel recebe banda que originou The Beatles para bate-papo nesta quinta (16)

Nesta quinta-feira (16), o Parador Hampel abre suas portas para um momento histórico: um bate-papo exclusivo com a lendária bandaThe Quarrymen, formada em 1956 e conhecida como o embrião dos Beatles. A primeira banda de John Lennon chega à Serra Gaúcha para um encontro especial com os fãs e apaixonados pela história dos Fab Four.

O evento, batizado deLet it Talk, marca o início oficial doSão Chico Beatle Festival, tradicional celebração que ocorre às margens do Lago São Bernardo, em São Francisco de Paula. Além da presença ilustre dos Quarrymen, o bate-papo contará comClark Gilmour, músico residente do icônicoCavern Clubde Liverpool e organizador doInternational Beatleweek Festival, diretamente da terra do Rei Charles para o Brasil.

O encontro acontecerá noRestaurante Ana Terra, localizado no históricoHotel Parador Hampel, o mais antigo da Serra Gaúcha. A entrada é gratuita, oferecendo uma oportunidade imperdível para os beatlemaníacos da região mergulharem no universo dos Beatles e na energia que transformou a música para sempre.



Serviço:

Let it Talk com The Quarryman

Quando? 16 de janeiro das 19h às 20h

Onde: Parador Hampel

Entrada Franca