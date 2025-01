Perícia identifica caminhoneiro morto em acidente na Rota do Sol

Caminhoneiro era natural do Alagoas e transportava uma carga de bobinas no sentido São Francisco de Paula a Caxias do Sul

São Francisco de Paula – Foi identificado como José Cícero dos Santos, de 34 anos, o caminhoneiro morto em um acidente nesta terça-feira (14) na Rota do Sol, em São Francisco de Paula. O fato aconteceu no km 187 da RSC-453, cerca de 15 quilômetros da localidade de Lajeado Grande.

O caminhoneiro, natural de Viçosa, em Alagoas, transportava bobinas em direção a Caxias do Sul quando perdeu o controle do veículo, saindo da pista. Santos não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu no local.

O trânsito na região esteve parcialmente bloqueado, operando em sistema de pare e siga, para o atendimento ao sinistro; no entanto, foi liberado ainda pela manhã. Além disso, equipes de resgate, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Bombeiros e Instituto-Geral de Perícias (IGP) atenderam a ocorrência.

O acidente, em princípio, não teve o envolvimento de nenhum outro veículo.

