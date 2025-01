4ª Vindima em Gramado começa em um mês

Evento celebra tradições entre os dias 14 de fevereiro e 09 de março

Falta apenas um mês para Gramado/RS se transformar no palco de uma celebração une tradição e cultura. Entre os dias 14 de fevereiro e 09 de março, a cidade receberá a 4ª Vindima em Gramado, um evento que promete encantar moradores e turistas com uma programação diversificada dedicada à rica cultura da uva e do vinho. Serão mais de 56 apresentações artísticas ao longo da programação.

Realizado na charmosa Praça das Etnias, o evento é um convite para mergulhar na história e nos sabores que fazem de Gramado um dos principais destinos turísticos do Brasil. Nesta edição, a Vindima traz novidades que prometem surpreender, como a reinvenção da tradicional pisa das uvas, que será realizada em um formato teatral e artístico, transformando a experiência em uma vivência ainda mais imersiva.

Além das celebrações no coração da cidade, os visitantes também poderão participar de passeios pelas vinícolas do interior de Gramado, explorando paisagens deslumbrantes e conhecendo de perto o processo de produção vinícola local.

“A Vindima é mais do que um evento, é uma homenagem às nossas raízes e ao trabalho das famílias que, há gerações, se dedicam à produção de uvas e vinhos. Com as inovações deste ano, queremos oferecer uma experiência ainda mais significativa para os visitantes e moradores, mostrando a essência da nossa cultura”, destaca a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.